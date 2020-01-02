2019年16部手機攝影盲測　結果出乎意料？但其實好合理

知名科技 YouTuber「MKBHD」近日舉辦了 2019 年的手機攝影盲測大賽，這個測試在去年也曾經進行過，當時由 Mate 20 Pro 勝出；而今年的手機攝影盲測結果則相當出乎意料之外，MKBHD 也分享了一些有趣的觀察。

今年他挑選的手機為：OnePlus 7T、ASUS ZenFone 6、華為 Mate 30 Pro、ASUS ROG Phone 2、Samsung Note 10+、Royale Flexpai、Google Pixel 3a、LG G8X、Samsung S10e、小米 Note 10、iPhone 11 Pro、OnePlus 7T Pro、Google Pixel 4、Sony Xperia 1、華為 P30 Pro、紅米 K20 Pro。

在這些手機中，包括了各廠的旗艦機、中階手機，還有一些隨機的型號。（Marques Brownlee@YouTube擷圖）

在這些手機中，包括了各廠的旗艦機、中階手機，還有一些隨機的型號。

16 支手機的攝影盲測大賽

比賽的方式是這樣的，MKBHD 畫了一張淘汰賽圖表，並在 Instagram 與 Twitter 舉辦投票，兩張兩張 PK，並看誰最後勝出。（網友在投票時不知道哪張照片是哪支手機拍的）

▼▼▼點擊即睇盲測大賽結果邊部出乎意料勝出▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

其實網友的口味原來這麼好抓

在賽後的分析中，MKBHD 分享了一些觀察，他表示，從 2018 年的經驗來看，網友會偏好選擇「比較亮」的照片，而這個現象在今年也是一樣：當兩張照片放在一起比較，通常比較明亮的那張會獲選（即使細看通常是比較差的照片）。

不過 MKBHD 也表示，照片上傳到 Instagram、Twitter 上時，照片畫質會被壓縮，因此通常相片的細節、銳利度、細節紋理表現，甚至是對比都不重要了，大家就是很單純的選比較亮的那張。

另一個有趣的觀察，是當兩張照片放在一起時，前後景比較「清晰」的照片卻勝出了：

當兩張照片放在一起時，前後景比較「清晰」的照片卻勝出了（Marques Brownlee@YouTube擷圖）

通常「背景比較模糊」的照片普遍會被認為比較好，因為它模擬了單眼相機的景深效果；但是當兩張照片擺在一起時，背景比較糊的卻不被網友喜愛（像上圖，是 Galaxy S10e 勝出），這個狀況也發生在華為與 Note 10+ 的 PK 中。

在測試影片下的留言有一則很有意思，也很發人省思，網友 Leoni Murilo 留言說：

這些手機大廠不斷推銷我們自己以為很在意的功能，結果原來大家根本不 care。

像是背景模糊、細節紋理等等，在這次的盲測中全部都被淘汰了，勝出的反而是傳統觀念上「比較不好」的照片；這點確實是蠻有意思的，或許無論手機攝影再怎麼發展，當大家上傳到社群網站時，喜歡的就只是「亮又清楚」的照片而已。

MLBHD 的完整測試影片如下：

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：結果出乎意料的手機攝影盲測，原來大眾的口味那麼好抓…】