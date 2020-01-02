PS5將於1月7日現真身？Sony預告CES2020釋放全新體驗

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【PS5 / PlayStation 5】一年一度的消費電子展CES 2020，將在1 月 7 日在拉斯維加斯開幕。據傳Sony或在下週展會上披露有關 PS5 遊戲主機的更多細節。

Sony在 CES 2020 預告頁面上寫到：「即將發佈對未來有着獨特的願景、並以前所未有的方式，將創造力和技術融合到一起，以釋放全新的體驗」。

Sony在 CES 2020 預告頁面上寫到：「即將發佈對未來有着獨特的願景、並以前所未有的方式，將創造力和技術融合到一起，以釋放全新的體驗」。（Sony CES2020官網擷圖）

有傳聞稱，Sony將在 2 月中旬舉辦一場圍繞 PlayStation 的主題活動。但若如此，今年 1 月的消費電子展上，就很難再見到 PS5 的身影了。

作為Sony的競爭對手，微軟已在幾周前意外地公開了 Project Scarlett 的外形設計和商業名稱Xbox Series X。

Sony究竟如何選擇，還請耐心等待 1 月 6 日下午 5:00 的索尼 CES 2020 展前匯報。（Sony CES2020官網擷圖）

若Sony不希望被微軟搶走風頭，就有很大的可能與之展開同台競技。至於Sony究竟如何選擇，還請耐心等待 1 月 6 日下午 5:00 的索尼 CES 2020 展前匯報。

▼▼▼相關圖輯：即睇PS5概念圖片及疑似流出照▼▼▼

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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