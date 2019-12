隨著2019年即將邁入尾聲,荷李活權威媒體《Hollywood Reporter》也公開了他們全新評選的影視推薦榜單,對於愛追劇的朋友來說絕對不能夠錯過由首席影評人Daniel Fienberg選出的2010年後最佳劇集Top 10!從2010年1月至2019年12月期間,選出了近9年最強大的必看劇集。

2010至2019年10大最佳美劇▼▼▼

另外《Hollywood Reporter》也列出了雖然沒有辦法擠進前10名,但仍屬佳作的劇集作品,包含《權力遊戲》(Game of Thrones)、《絕命律師》(Better Call Saul)、《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)、《雪花高離奇命案》(Fargo)、《倫敦生活》(Fleabag)、《Review》、《The Americans》、《沉默的羔羊前傳》(Hannibal)、《罪逆判官》(Justified)和Louis C.K.的《Louie》也再度出現。

