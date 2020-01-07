【上手玩】Samsung Odyssey 49 吋超寬電競曲芒　仲有240Hz更新率

Samsung 過去幾年一直低調經營電競品牌「Odyssey」系列，主力以筆電產品為主，不過在今個 CES 2020，他們就將 Odyssey 品牌推到屏幕之上，推出全新的 Odyssey 遊戲顯示屏系列。我們在 CES 會場就得以親手試玩，即與大家見見它的廬山真面目。

（林勇攝）

Odyssey G9

（林勇攝）

Samsung Odyssey 電競屏幕分別有三個尺寸選擇，而最高階的 G9 更是全業界首見、同時兼具 DQHD 解像度以及 240Hz 高更新率的屏幕。Samsung Odyssey G9 尺寸為 49 吋，採用 32：9 超寬顯示比例、解像度 5120x1440，另外加入了 1000R 孤度，讓玩家以此屏幕打機的時侯可以有更強的沉浸體驗。

官方強調 Samsung Odyssey G9 的屏幕光度最高可達 1000 cd/m2，反應時間 1ms，並使用 HDR1000 VA 面板以加強色彩顯示。在場所見 Odyssey G9 的屏幕的確夠光、色水夠鮮豔（林勇 攝）

俯視視角可見 Odyssey G9 的屏幕弧度（林勇 攝）

G9 背面採用富太空感覺的陶瓷白色（林勇 攝）

要做電競產品，怎可以沒有「燈」？Odyssey G9 在機背加入了一個富未來感的「Infinity Core」發光圓環，可以發出 52 種不同顏色光以及可變換 5 種閃動模式。

+ 3 + 2

Odyssey G7

G9 雖然又型又勁，但相信最後定價也相當高昂，如果是預算較少、可以擺放的空間又較細的話，退而求其次，Samsung Odyssey G7 或者都是不錯的選擇。

（林勇攝）

Odyssey G7 共有 32 吋及 27 吋兩個型號選擇，屏幕解像度為 16：9 的 2560x1440，亮度最高為 600cd/m2，同樣有弧度提升玩家沉浸感。其背面一樣有「Infinity Core」發光圓環：