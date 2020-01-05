【新年瘦身必學】高強度間歇全身訓練HIIT配Apple Watch事半功倍

新年到，又到不少人要運動瘦身的季節，近年興起的「高強度間歇性全身訓練（俗稱HIIT／high intensity interval training）」，可以在短時間內作高強度的運動，短時間內燃燒大量的熱量，減肥瘦身者必學。如果配合埋Apple Watch去做，效果更好。

呀脆跟2位教練學玩HIIT（林勇攝）

兩位街頭健身教練Zero及Rocky，二人都配戴了最新Apple Watch series 5，二人平時都會在健身室及街頭，與一眾志同道合的朋友一齊玩健身。Zero就指最近用了Apple Watch紀錄後，在做健身時更有系統，再調節相關訓練，從而增肌減脂更有效率。而Rocky更指因為新Apple Watch 5新增了「Always On」屏幕功能，就算在做固定身體的動作時，都毋須遞起手都可以看到紀錄時間及燃燒多少卡路里資料更方便。手錶內有很多運動類型都可以選擇，如體操、HIIT、肌力訓練等，Zero就認為很多細微的動作都可以感應得到，計算及紀錄準備的健身資料，可以review每次的成果後，改善自己的training。

HIIT是一組健體、毋須要太多器械都可以做到的訓練，包括短時間高強度運動以及強度恢復期，一般鍛鍊持續時間為30分鐘左右。雖然鍛鍊時間不長但擁有做有2次中等強度運動益處：包括短時間內燃燒大量的熱量、提升運動後數小時的代謝率，對於瘦身減肥的人士來說非常適合。 高強度間歇性全身訓練（HIIT）是什麼？

+ 4 + 3 + 2

呀脆今次就跟2位師父一齊去做HIIT訓練，一齊睇片看看究竟玩了什麼？Apple Watch又有邊幾方便幫到手？偷師學做這些運動瘦身減肥。