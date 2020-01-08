C 朗仍用 iPod Shuffle 4 聽歌　絕版 iPod shuffle 一晚變潮物？

C朗（C朗拿度／Cristiano Ronaldo）作為全球性的運動明星，除了在運動項目中得到大量的薪金外，埸外更有數之不盡的廣告﹑代言收入，因此「行頭」都非常誇張。而「全身都有代言」的C朗，更是站在潮流的尖端，數百萬穿上身也不為奇。不過，近日步進球場時，居然看到他使用十年前的產品聽歌？

帶紅 iPod Shuffle

近日，C朗為祖雲達斯出賽前，一如以往在步入球埸途中，和現埸的球迷握手打招呼。他也和很多球員一樣，一邊聽著歌（戴著耳機）一邊進入球埸準備。不過，在一身型格的西裝下，領帶居然夾著十年前推出的 Apple iPod Shuffle 4。淺藍色的 iPod Shuffle 4，在C朗身上並沒有格格不入，反而覺得他沒有跟潮流，或使用昂貴的耳機和音樂播放器，而顯得更有品味。

C 朗仍用 iPod Shuffle 4 聽歌（Twitter @primevideosport 圖片）

$400 VS 400萬

C朗選擇的 iPod Shuffle 4 在推出時，被稱為最純粹的音樂播放器。沒有螢幕的 iPod Shuffle 4，只能通過 iTunes 設定播放順序，或者隨機播放，因此有「Life is random」的理念。iPod Shuffle 4 在 2008 年推出，而 C朗使用的藍色版則是 2010 年 9 月的更新款式（官方售價 $388），其後更在 2017 年下架。

今次 C朗使用 iPod Shuffle 4 會如此轟動，除了是因為「夠貼地」和太耐沒見過 iPod Shuffle 外，更有趣的是和他身上的「行頭」成了強烈的對比。當日 C朗手上的腕錶，正是勞力士（Rolex）有史以來定價最貴的 GMT-Master II Ice，零售價也高達 485,350USD（約 377 萬港元），亦即約 1 萬部心口夾著的 iPod Shuffle 4 ......

▼▼放大下圖睇清 iPod Shuffle 4▼▼

Rolex GMT-Master II Ice（Twitter @SoccerBible 圖片）

iPod Shuffle 4 成潮物？

Twitter﹑Facebook 等社交媒體，都有大量網民討論 C朗的 iPod Shuffle 4，不少人更指出這件產品原來相當有型，甚至可當作潮物放在身上。不過，iPod Shuffle 4 並沒因此有炒價圖利，因為大家都清楚，只是 C朗用才有這樣的效果， iPod Shuffle 系列已經被音樂串流平台和手機等淘汰了。

▼▼如果說最常看到球星使用的耳機，筆者一定選 AirPod▼▼

資料來源：Twitter（按此進入）