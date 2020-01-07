2020年智能手機四大發展趨勢　5G之外還有更矚目事項？

踏入2020年，今年智能手機的發展又如何呢？究竟旗艦手機又會搭載怎樣的新技術呢? 本文與大家逐一解構。

1. 5G 時代的來臨

講到 2020 年不得不提 5G 手機，在 2019 年尾，不少廠商都分別推出支持 5G 網絡的手機，而到了 2020 年第一季度，我們可以預期 8 成以上的旗艦手機均會推出 5G 版本，事關在年尾所發表的高通旗艦處理器Snapdragon 865已完美支援 5G SA/NSA 雙模網絡。考慮到香港 5G 商用時間大約為2020年四月，這意味著廠商將會在今年陸續推出配備 5G 網絡的手機。

2019年尾至2020年處理器規格比較表：

另外隨著高通發表支援 5G 網絡的中階處理器Snapdragon 765 及 765G，而紅米也在其發表後一個月發布首部支援 5G 網絡的中階手機紅米 K30，當中最便宜的6GB RAM、64GB ROM 版本，賣價為人民幣 1999 元，即折合港幣 $2228。紅米 K30 的發表代表 5G 網絡不再由旗艦手機獨享，而今年將會有更多具性價比的 5G 中階機陸續上市。

▼▼▼相關圖輯：紅米Redmi K30 5G各項功能▼▼▼

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2. 一億像素鏡頭漸成主流

自 HUAWEI P20 Pro 採用大尺寸及像素感光元件後，手機鏡頭的像素越來越大，上年小米 Note 10 更率先採用 1億像素 Samsung ISOCELL Bright HMX 感光元件，令到手機鏡頭像素由普遍的 4800萬像素提升至過億像素。而早前有消息指出，Samsung 將會在2020年發布高達1億4千萬像素感光元件，更有傳新一代旗艦手機 Galaxy S20 將會率先搭載，令它有望支援高達10倍光學變焦及100倍數碼變焦，大幅改善長焦鏡的拍攝體驗。

Samsung Galaxy S20或在2月11日公布（Samsung Mobile Twitter圖片）

除了一億像素鏡頭之外，普遍手機的鏡頭像素也會有所提升，根據 Sony 的資料顯示，新一代感光元件 IMX 686 達6400萬像素，考慮到上代 IMX 586 為現時主流手機所配備，當中包括旗艦 OnePlus 7、ZenFone 6 及紅米 Note 8 等，故筆者相信來年大部份手機的像素或達 6400萬像素。

3. 100w 快充技術商用化

在上年5月，Samsung 發布兩款全新 USB PD 控制晶片，支援高達 100W 充電，隨後小米、HUAWEI 及 OnePlus 都預告將推出支援 100W 快充的手機，更有傳 OnePlus 將會在 CES 大會上發表一款概念手機，該機除了採用折疊式屏幕及 5G 網絡外，還有傳支持高達 100W 的超級快充。

4. 折疊式屏幕設計

上年年頭 Samsung 與 HUAWEI 先後推出摺疊屏手機，而 Samsung Galaxy Fold 更其後在港上市，銷情理想！由於折疊式屏幕的設計受到消費者認同，而且 Fold 上市一年，相關的屏幕技術也漸成熟，相信來年將會有更多廠商推出摺疊屏手機。

▼▼▼相關圖輯：點擊睇睇今年需唔需要換5G手機？4G會唔會好快落後？▼▼▼

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