旺角信和Game鋪清盤開倉大特賣！PS4、遊戲、耳機、音響全激減

早前旺角知名遊戲Game鋪似乎因市況不景氣而倒閉。最近正式將店內的產品清盤開倉大特賣，PS4、Xbox One及大量不同遊戲配件都有平。最重要連耳機、音響都有不少特價選擇，想買平貨的玩家值得去尋寶。

旺角信和某Game鋪是不少game迷都會去著腳點（林勇攝）

今次這家位於深水埗的夜冷店，專門為政府拍賣、破產管理的充公貨物等，今次就為「旺角某Game Shop」作清盤銷售，雖然他們於網上宣傳時並沒有提及哪一家Game Shop，但記者訪問有關夜冷店員工時，得知這些貨品都是信和某Game鋪清盤貨品。其實這次清盤開倉都開始了一兩日，不過因為不太多人知道仍有不少抵買產品。如PS4、中古懷舊遊戲機、限量版遊戲及無線手掣等。而且此夜冷鋪，更有不少耳機、音響及家電出售，有全新，亦有中古二手，大家都值得前來看看尋寶。另外，店主稱，因為Game鋪清盤的貨品太多，暫時只放出部份遊戲主機出售，仍有大量遊戲、配件等，將會在接著幾日內推出，因此大家有時間都可以過來看看。不過每件貨品數量有限，賣完就冇，手快手。

↓↓↓暫時已見的遊戲主機及遊戲出售（點下圖放大）↓↓↓

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連日會有大量遊戲繼續放出...

↓↓↓還有不少耳機音響及電器（點下圖放大）↓↓↓

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↓↓↓精選抵買遊戲一覽（點下圖放大）↓↓↓

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↓↓↓精選抵買配件一覽（點下圖放大）↓↓↓

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就近嘉頓附近的夜冷店

聯盈公司夜冷

地址：深水埗大埔道244號