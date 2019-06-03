【實測】對應GG等Sega遊戲！玩盡經典Retro Freak Mega Black版

Retro Freak最近推出黑色版本特別版本，除了內置對應11款遊戲的Retro Freak本體主機外，更附跟「Retro Freak Gear Convertor」，可以玩盡Game Gear、Sega Mark III以及SG-1000的經典遊戲。今次就為大家開箱實測試玩。

可以玩多款舊遊戲機的Retro Freak（對應紅白機、超任、PC-ENGINE、PC Engine SuperGrafx、Mega Drive、Game Boy、Game Boy Color及Gameboy Advance，包括美版合共11款遊戲）。雖然此已推出了一段時間，不過一直以來都未能對應Sega的舊有機種，如Game Gear以及Sega Mark III等。早前Retro Freak就推出了新配件「Retro Freak Gear Convertor」，對應Game Gear、Sega Mark III的舊遊戲，只要插在Retro Freak上便可以直接遊玩。這個convertor與特別版主機同樣全黑色的機身，擁有三個不同插口，分別對應Game Gear、SG－1000以及Sega Mark III（俗稱世嘉三代的遊戲主機）。將遊戲插在convertor上，然後再將它插在Retro Freak原本MD的插口之上，一打開機便可以讀取到convertor上的遊戲。

一口氣測試多種遊戲機種遊戲。（林勇攝）

點圖看各個插卡口功能：

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Retro Freak一插遊戲便可即玩，而且更可以將遊戲backup至sd卡之內，下次再玩毋須插帶都可以，令各位喜愛玩經典懷舊遊戲的玩家，好好收藏珍藏。另外，可以上網下載不同的「金手指」（修改code）。而且因為HDMI高清輸出影像，倍頻的畫面都比昔日用AV線玩還要清晰及漂亮。

今次實試Game Gear版的《Bare Knuckle II》（格鬥三人組2）、Sega Mark III的《Space Harrier 3D》以及SG－1000的《Dragon-wang》，三款遊戲都完美對應遊玩。最令記者感動是，想當年手提遊戲機的Game Gear遊戲，可以輸出大電視玩，有趣得多。只可惜未能玩Game Gear雙打遊戲（想當年需要兩部GG及對戰線才可玩）。

當然同樣對應遊戲backup以及金手指功能，對應不同的高清影像質素輸出。唯一要彈，便是只是Gear Convertor插遊戲之後，外表就「有點難看」，插上帶後而非常高要預留更多上方空間才可。

Retro Freak周邊相片解說（按下圖放大）

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更對應遊戲中的金手指密碼（林勇攝）

整體上Retro Freak的表現十分出色，可玩多達14款經典遊戲機遊戲外，亦有很多不同功能。加上中文化介面，不難了解及設定（只是設定項目太多，初玩家不易找出來）。跟機的原裝手掣，手感亦只算一般（有點似超任手掣的佈局）。用其他USB手掣玩，或利用轉換器用回舊主機手掣玩，手感還會更好。



實測高清upscale不同效果（按下圖放大）

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