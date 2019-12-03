【私隱何價】中國人臉資料網上任買　10元人民幣有5000張

中國人臉辨識技術應用廣泛，無孔不入，同時引起私隱及安全問題。內地媒體調查發現，有網上平台出售未經授權的人臉辨識數據，5000多張真實人臉只需要10元人民幣（港幣約11元），相關人士隨時有巨大損失。

在中國，人臉辨識技術除了用作監控，也有刷臉支付、身份認證等多種便利生活用途，但在資料保護方面仍有待加強。

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內地記者在名為「轉轉」的App上，以「人臉資料集」搜索相關資訊，彈出名為「臉相關演算法訓練資料集」商品，標價10元人民幣，且未經授權。根據商品介紹，資料集包含5000多張人臉照片，包括一個人不同表情的臉部照片。

（中央電視台影片截圖）

記者亦在百度「快眼」貼吧發現有人銷售人臉資料，其中高清證件照5毛錢（港幣約0.56元）一張；另有包含照片、姓名、身份證照片、銀行卡和手機號的資料，4元人民幣（港幣約4.5元）一份。這些資料可被用於申請信用貸款及註冊公司等，被泄資料的人隨時有巨大損失。

記者還發現多款App會隨意收集人臉資料，包括↓↓↓（點小圖放大看）

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針對此情況，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，目前沒有法律具體規定誰有權採集人臉資訊，期望盡早在法律層面上釐清，避免出現商家隨意收集使用者人臉資訊情況。

其實不少App都有收集私隱，大家使用前，緊記看清細則，以免中招。