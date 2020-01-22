實測！小米米家掃拖機械人1C、Bosch Unlimited Plus無線吸塵機

【小米／Bosch吸塵機實測】早前消委會實測多款吸塵機，價錢同實質效果未必成正比，今次記者就實測兩款最近推出市面的吸塵機，包括 小米米家掃拖機械人1C 以及 Bosch Unlimited Plus 無線吸塵機，看看兩者值不值得入手。

小米米家掃拖機械人1C：吸連拖地二合一！平價兼簡易設定

近年不少家庭都會添置一台吸塵機械人，可以自動定時定候在家中吸塵，非常方便。不過要較好的吸塵機械人至少都要兩三千蚊，未必人人會考慮。今次小米旗下的米家推出小米米家掃拖機械（器）人1C，就以千多元的價格推出，比之前推出的米家掃地機械人更平（$1999）感覺都幾抵玩。

小米米家掃拖機械人1C非常簡單的手機設定（林勇攝）

小米米家掃拖機械人1C論吸力而言，絕對不失禮，2500Pa超大吸力，實測時重如螺絲帽等都可以成功吸走，一般家居塵埃、毛髮等當然更加沒有問題。最有趣是它可以吸、拖二合一，將水注入機底水箱後，它便可以先吸走灰塵、並馬上利用機底的纖維布抹地，對於如記者家中鋪地磚的家庭而言更加一舉兩得。

雖然它並沒有如上代米家掃地機械人的「紀錄家中地圖」功能，但它亦內置視覺導航系統，每次起動吸塵時自動認清家居環境，捕捉應該移動的方向。另外，除了機身上的視覺導航外，內置雙陀螺儀輔助導航以及機底的光流校準（地毯上行走更準確），就算屋企有一些高底差，如雲石膊等，都可以偵測得到及行走得過。如果有台階（如露台門或樓梯等），亦可自動偵測得到自動轉向避免掉落。

記者最欣賞是它簡易的設定過程，手機安裝了米家app後，將吸塵機與手機處於相同的WiFi空間後，只需要按著機身2個按鈕，便可以簡易與手機App配對，所有操作設定都可以在手機上做得到，可設定定時清掃外，更可以在App內看到吸塵機的工作過程及結果。

↓↓↓小米米家掃拖機械人1C機身及設定細節（點下圖放大）↓↓↓

官方指吸塵機內置的電量，足夠吸約1200呎空間大的房間，記者在家中測試數天，以實用面積700呎左右的家居而言，大約30分鐘已吸大約300呎左右的範圍，而電量仍有70％左右（以標準清潔模式），如果用家由得系統自動吸塵的話，一次充電吸滿1000呎的空間相信沒有問題。以千五蚊左右的價格而言，絕對是物有所值。

Bosch Unlimited Plus比一般無線吸塵機輕身得多（林勇攝）

Bosch Unlimited Plus無線吸塵機：輕便易吸、超長耐用

如果要「專攻」窿窿罅罅位的灰塵，吸塵機械人未必幫到手，你需要的是一台無線手提吸塵機。最近Bosch推出的Unlimited Plus無線吸塵機，主打輕巧、靈活，其機身只有1.5KG，拎上手感覺比其他市面無線吸塵機更輕巧，就算女性要舉起吸塵機清潔高處或牆身，也不會感到太大負擔。吸力方面亦都比想像中出色，因內置最新DigitalSpin無刷式摩打，起動工作時不單夠寧靜，亦都更耐用。

選購手提無線吸塵機除講求除了吸力，另一要點是連續可使用時間，Bosch Unlimited Plus使用可拆式電池，以標準吸力工作，可吸約30分鐘。用上跟機附送的2粒電池，吸近1小時都沒有問題（其實記者吸700呎的家居，大約30分鐘都已經足夠用）。

↓↓↓Bosch Unlimited Plus無線吸塵機機身及設定細節（點下圖放大）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

Bosch Unlimited Plus無線吸塵機，論吸力、功能、配件及輕便度的確不錯，只是售價為四千多元就有一點點貴，或等待百貨公司減價，三千多元左右就覺得值得入手。