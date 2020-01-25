新年仲派利是？派自訂金額Gift Card仲實際　4大消費建議

農曆新年雖然傳統派利是，可是對於現今香港人而言，可能派App Store／iTunes Gift card仲實際，皆因人人手機不離身，買apps、遊戲課金、租片買片等，而且更不時有額外回贈優惠，隨時仲著數。

自訂Gift card金額，當利是派，可能會仲實際。（林勇攝）

iPhone用家一年不知在App Store或iTunes Store上花費多少錢來買app、遊戲內課金、買電影、音樂等，其實新年唔收利是直接收Gift card仲實際。而且App Store、iTunes Gift Card除了在Apple Store外，各大便利店都可以購買，而且更可以自訂儲值金額，20蚊至幾百蚊都沒有問題。而且用家更可以在網上購買「電子版」Gift card，直接電郵贈送至朋友iPhone Apple戶口之內，簡單而直接。

Gift Card可以點駛？

儲值神魔之塔可限時獲取更多額外獎勵（手機截圖）

神魔之塔：購買魔法石獲得限時額外獎勵

雖然《神魔之塔》都已經推出多年，仍有不少fans繼續挑戰。遊戲七周年紀念活動除提供全新卡池外，更會根據你的登入天數贈送更多抽卡機會；而重新回歸的玩家，更會額外獲得強化及進化素材。由即⽇起至2⽉4⽇，於7-11便利店入⼿指定⾦額的gift card，將會有額外道具，包括魔法⽯、布蘭克之匙、珍貴升級素材等。

Keep可當作自己的私人教練（電腦截圖）

Keep - ⾃由運動場：自訂私⼈健⾝計劃

蘿白糕、年糕等等，幾乎是大家指定賀年食品，雖然好食，但耐何食得多又易肥。新年後沒有時間上健⾝室、屋企又沒有健體器材，這個Keep app應該幫到你！曾於2015年獲得App Store年度精選app《Keep》，集合了熱⾨運動如器械健⾝、拳擊、HIIT、Tabata、瑜伽、熱舞操等健體課程影⽚。如以$20@月，加入成為會員後，更可使⽤「智能訓練計劃」，按照個⼈體質、習慣和運動喜好，度⾝訂造⼀個特訓課程，於指定時間內達成⾃訂的減脂增肌⽬標。

Apple TV+不少原創美劇及節目，一個月費任睇（Apple）

Apple TV+：保煲原創美劇節⽬

⾃去年11⽉推出後，Apple TV+ ⼀直帶來話題、追看性兼備的獨家原創節⽬，如《晨早直播室》（The Morning Show）、《重⾒光明》（See）、《靈異女僕》（Servant）等。農曆新年長假當然是煲劇好時機，為愛煲劇朋友送上 App Store 和 iTunes Store Gift card，便可隨時於《Apple TV》App 上或登入網上主頁，購買買費隨時隨地欣賞 Apple TV+ 節⽬。（如果購買iPhone新機，更會送上一年會藉）

大量高質中文文章任睇（電腦截圖）

Medium：無限量閱讀⾼質⽂章

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