2010年代十大劃時代消費電子產品　Apple佔近半　一部遊戲機上榜

2010 年代過去了，我們懷念它。它把我們送進一個從前難以想象的世界，也把「代際差異」的分辨率從 30 年縮短到 10 年。 這也許是最後一個我們還能理解的世代。

我們對這十年消費電子產業進行了一次集中檢視，挑選了十大產品，它們或在發佈時驚世駭俗，或在歲月磨礪中才釋放潛能。因為它們，我們理解世界的方式，徹底的被改變了。

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1. iPhone 4（2010 年）：諸多的第一次，奠定了 iPhone 十年的優勢

很難想象，一台 10 年前的智能手機，放到今日仍有它的獨特性：前後雙面的透明玻鑲嵌在機身之上，配以稜角分明的一體式不鏽鋼中框，這種三明治結構的形體風格，最終帶來了一場視覺上的極致平衡盛宴。

對蘋果來說，iPhone 4 也擁有着諸多的「第一次」：第一次使用 Retina 視網膜屏幕，第一次引入前置攝像頭，以及第一次搭載蘋果自研的 A4 處理器等，它們都奠定了 iPhone 在往後十年裏的應用優勢。

iPhone 4（2010 年）：很難想象，一台 10 年前的智能手機，放到今日仍有它的獨特性 （AppSo授權使用）

有人說，iPhone 4 的出現，是將手機設計狠狠地向前推了一把，但在我們看來，這是一次技術和人文藝術的完美結合。

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2. iPad（2010 年）：開創平板電腦新市場

iPad 開創了智能手機和 PC 中間的第三類設備，儘管發佈之初，它被揶揄為「大屏 iPod touch」。在之後的幾年，iPad 證明了移動終端的尺寸並不是小 case。

得益於更大的屏幕，iPad 實現了手機所不能及的事——同屏多人的遊戲機、會議文檔的展示器、設計師的畫板、學生的電子課本。它一度帶動了數字內容領域的勃興。

蘋果重塑了 App 的界面和交互，將手勢操作和大屏融合，帶來更多的可能性。他們還獨立了 iPad 的軟件分類，將平板和手機軟件區分開來。iPad 不僅開創了平板電腦的新市場，也一定程度上指引了智能手機的大屏化。

iPad（2010 年）：iPad 開創了智能手機和 PC 中間的第三類設備，儘管發佈之初，它被揶揄為「大屏 iPod touch」 （AppSo授權使用）

然而越往大屏發展的手機，讓平板電腦的生存空間日漸狹窄，所幸獨立且豐富的內容生態，讓 iPad 成為平板電腦市場唯一的倖存者。

性能和軟件生態使 iPad 成為同類翹楚，多樣的外設也讓今天的 iPad 變得更賦生產力。但要讓 iPad 實現更多可能，軟件生態是蘋果必須突破的地方。AR 遊戲娛樂、影片創作、辦公分屏......時至今日，iPad 依舊在努力證明它第三類設備的獨特價值。

3. Google Glass（2012 年）：隱喻未來的先驅者

2012 年，Google 創始人 Sergey Brin 從舊金山萬米高空揹着降落傘一躍而下，並進行了視頻直播。直播的設備叫 Google Glass。Google Glass 可以做的事情，手機完全可以做，拍照、導航、瀏覽信息......但它的使用方式卻與手機完全相反，它解放你的雙手，用語音進行操控，信息直接浮現於眼前。

這是一個全新類型的計算設備，它可穿戴，以一種完全自然的方式去捕捉和交流，將老舊的人機交互完全打碎再重組。

Google Glass（2012 年）：Google 創始人 Sergey Brin 從舊金山萬米高空揹着降落傘一躍而下，並進行了視頻直播。直播的設備叫 Google Glass （AppSo授權使用）

儘管一時風頭無兩，但寄於厚望的 Google Glass 終究未能走向大眾市場，並在 2015 年宣布停售。Google Glass 是一款技術不成熟的實驗室產品。無論是顯示效果、語音交互、續航、算力都沒有達到宣傳片中的效果，更沒有滿足人們的期待。

但 Google Glass 並沒有死。2017 年，它以企業版的姿態在工業領域找到了用武之地。2019 年 5 月，企業版 Google Glass 還升級到了第二代。如今在一些公司使用 Google Glass 已經是像做 PPT 一樣的必備技能。

雖然 Google Glass 未能如大家所願接棒智能手機成為下一代主流移動設備，但並不影響它在硬件發展史上的地位。因為這是一次跳脱出智能手機交互框架，去思考人機交互未來的嘗試。而這次嘗試的方向，很有可能就是正確的，它隱喻着未來移動設備的突破口：更高效的語音交互、更自然的信息呈現方式。

所以我們相信，雖然 Google Glass 失敗了，但它很可能會以另外一副模樣回到我們眼前。

4. Surface（2012 年）：軟件公司解答硬件的問題

如何做出一台好看又好用的 Windows 電腦？這個問題終究還是讓微軟自己解答了。作為軟件發家的公司，Surface 很可能是微軟第一個能夠引領趨勢的產品系列，也包含了它對「平板電腦+PC」混合設備的構想和願景。

平板電腦的概念並不新鮮，iPad 比 Surface 做得更早，但微軟給 Surface 配上了觸控筆，可拆卸的實體鍵盤，還有很多人熟悉的 Windows 系統，這讓它得以在辦公領域發揮出獨特的優勢。

Surface（2012 年）：如何做出一台好看又好用的 Windows 電腦？這個問題終究還是讓微軟自己解答了 （AppSo授權使用）

你也無法忽視那個三角支架，這也是 Surface 最顯著的設計特徵。它不只是支起了設備，讓用戶能解放雙手；同時作為機身的一部分，支架也塑造了 Surface 的整體形象，讓它和其他同類產品區別而開。

今天，你已經能在很多二合一設備上都看到這種設計的影子。回過頭看你也會發現，Surface 用一種簡單又直接方式，解決了一個堪稱痛點功能需求，也驅動着整個 Windows 行業不斷向前探索。

5. Amazon Echo（2014 年）：從語音助手到智能家居

Amazon Echo 誕生於矽谷的 Lab126，這裏曾是 Kindle 的誕生地。語音是人類和 Echo 交互的唯一方式，放音樂、調鬧鐘、問天氣、報新聞這些瑣碎事，一句話就能完成。而在語音問世前，完成這些操作至少需要點擊手機三次。用戶的雙手可以做更重要的事情。

早期的智能家電需要特定 App 來完成，而語音交互簡化了繁瑣操作。這使 Echo 逐步向智能家居控制終端進化，用音箱連接全屋家電，用語音來控制全屋設備，Echo 成為了智能家居不可或缺的一員。更自然的語音操作，讓智能家居得到廣泛接受。

Amazon Echo（2014 年）：語音是人類和 Echo 交互的唯一方式，放音樂、調鬧鐘、問天氣、報新聞這些瑣碎事，一句話就能完成 （AppSo授權使用）

經過多年發展，Echo 已經從智能音箱變成智能控制中心，而它的形態也因使用場景不同發生各種變化——球狀的、帶攝像頭的、帶屏幕的，能被戴在手上......配合先進的 Alexa，Echo 已遠強於當年，滲透到家居、汽車、生活當中。

儘管 Amazon Echo 在國內的知名度不高，但它的理念卻啟示了智能音箱的發展方向，通過語音與設備連接，開創新的人機交互界面。

6. Tesla Model 3（2016 年）：一直被模仿，遠未被超越

剛剛過去的兩年裏，Tesla Model 3 屢屢霸榜全球電動汽車的銷量排行榜，強大的銷量攻勢不僅造就了特斯拉現如今 800 億美元的市值，還給傳統車企以及新勢力們狠狠地上了一課。

Model 3 是現階段量產電動車裏當之無愧的標杆，是無數友商模仿和希望超越的對象。一流的電池管理為 Model 3 帶來了紮實的高續航；極簡內飾的背後透露着這家公司軟硬件集成技術的深厚積累；依靠大數據和深度學習，駕駛輔助這門技藝在 Model 3 身上越用越靈。

Tesla Model 3（2016 年）：Model 3 是現階段量產電動車裏當之無愧的標杆，是無數友商模仿和希望超越的對象 （AppSo授權使用）

高續航、高智能是 Model 3 最顯而易見、最質樸的標籤。馬斯克賦予了這台車太多的奇思妙想，特斯拉這家公司無窮無盡的創新之力都可以在 Model 3 身上找到線索。

7. AirPods（2016 年）：用標杆的體驗徹底改變耳機市場

沒有一部 TWS 耳機能夠領先業界三年，也沒有一部 TWS 耳機能夠一年賣出 6000 萬的銷量，如果有，它叫 AirPods。 2016 年發佈的 AirPods 無疑是過去這個十年來最成功的耳機產品，它的影響力大到足以改變兩件事。第一是改變了大眾對於聽歌這種娛樂方式的習慣，第二是徹底改造了耳機這個市場的盤子。

AirPods 用最優質的佩戴和使用體驗，將耳機從原先冷淡且小眾的音頻配件市場，改造成了大眾電子消費品市場。AirPods 不是第一款 TWS 耳機，但卻由於它的存在催生出了銷量以億計的耳機市場品類。

AirPods（2016 年）：AirPods 用最優質的佩戴和使用體驗，將耳機從原先冷淡且小眾的音頻配件市場，改造成了大眾電子消費品市場 （AppSo授權使用）

而具備主動降噪功能的 AirPods Pro 的是這個市場變革的進一步體現，精巧的工程設計與內部高度集成的功能芯片都標誌着 TWS 耳機而是這個市場中最先進集成度最高的電子消費品，甚至在今天連 AirPods 本身已經成為了一種潮流文化符號。

把 AirPods 掛上耳朵不一會它就消失於無感，但只要你需要，它就在，這就是最好的耳機。

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8. Mavic Pro（2016 年）：讓航拍走向普羅大眾

Mavic Pro 是一台航拍無人機，更準確的說，它是一個集計算機視覺、遠程通訊和運動影像為一體的飛行機器人。 它具備兩個前向的避障相機、兩個向下的避障相機和一個向下的超聲波傳感器，可以最大程度避免炸機的發生。它足夠智能，精準返航、智能跟隨、指點飛行這些功能大幅降低了航拍的門檻。它能夠把遠在 7 公里之外的景象傳至你的手機。

Mavic Pro（2016 年）：儘管它終究逃不出高價攝影工具的屬性，但 Mavic Pro 讓航拍真正地走向普羅大眾，它讓人人皆可感受翱翔天際之美 （AppSo授權使用）

最難能可貴的是，這一切被塞進了一個可摺疊的機身裏，輕鬆裝進行囊。而伸開臂展，335mm 的軸距、8.3 寸的槳葉，使它在飛行性能上與那些龐然大物沒什麼區別。無論是拍攝、圖傳、避障、續航，Mavic Pro 都一騎絕塵。

儘管它終究逃不出高價攝影工具的屬性，但 Mavic Pro 讓航拍真正地走向普羅大眾，它讓人人皆可感受翱翔天際之美。

9. Nintendo Switch（2017 年）：枯萎技術的水平思考

21 世紀的頭二十年裏，電子遊戲的主戰場已經從客廳轉移到了指尖，任天堂最大的競爭對手，也已經不是微軟或者Sony，而是形形色色數十億計的手機們。

Switch，恰如起名，它創新的分拆結構，既實現了遊戲場景的切換，也帶來了遊戲玩法的切換，更是遊戲概念的切換。更難能可貴的是，在電子遊戲逐漸步入技術至上的時代，任天堂沒有盲目跟隨。

Nintendo Switch（2017 年）：Switch，恰如起名，它創新的分拆結構，既實現了遊戲場景的切換，也帶來了遊戲玩法的切換，更是遊戲概念的切換 （AppSo授權使用）

早在 Game Boy 時代，任天堂就提出過「枯萎技術的水平思考」理論，意思是使用最尖端的技術，並不一定會讓商品熱銷，而通過將成熟的技術應用到迥然不同的領域，反而容易出爆款。

任天堂 Switch 為我們帶來了一種新的可能性——那就是讓高品質的遊戲體驗儘可能地覆蓋足夠多的場景——無論是主機，還是掌機，無論是教育，還是健身……這是典型的任天堂產品哲學，它為這個時代提供了一個有趣的註腳。

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10. Apple Watch Series 4（2018 年）：誕生於風口，崛起於退潮

Apple Watch 誕生於風口，卻崛起在退潮之時。Apple Watch Series 4 就是它崛起的扛鼎之作，它像極了 8 年前的那台 iPhone 4：幾乎無可指摘的精良設計、強大到藐視對手的性能、全面的運動健康功能，它或許不是最完美的智能手錶形態，但卻是行業標杆級的存在。

Apple Watch Series 4（2018 年）：它像極了 8 年前的那台 iPhone 4：幾乎無可指摘的精良設計、強大到藐視對手的性能、全面的運動健康功能 （AppSo授權使用）

它一改前作遺留的諸多弊病：更大更全面的屏幕提供了更寬闊的視野和信息密度，運行速度也終於徹底擺脱了加載的轉圈動畫。

而心電圖功能的加入，標誌着 Apple Watch 從誕生之初那個貼滿了各種標籤和概念的腕部設備，朝向專業化健康醫療設備的進化——通過大量傳感器對你的身體進行監測，通過預測你的發病徵兆並給予提醒，從而挽救生命。這也許是可穿戴設備真正有價值的體現。

Apple Watch 可能無法滿足你腕部多了一台 iPhone 的美好願景，時至今日，它依然只是一個 iPhone 的配件，但這個配件，從 Apple Watch Series 4 開始，變得足夠有吸引力了。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：ifanRank｜影響 2010s 年代的十大消費電子產品】