新年煲好戲！Netflix、HBO、Apple TV 三大串流平台自家作品推介

農曆新年打工仔有個悠長假期，但出街又怕武漢肺炎，想避年又避菌？獨留家中可能更好。說到打發時間，煲劇煲電影實是最佳選擇，作為現代人沒理由仍只看TVB或DVD，睇戲當然用串流平台！現時Netflix、HBO、Apple TV等都有大量作品提供，而當中由他們自家製作的猛片更是比電視台或電影公司精彩，自問是潮人就一定要睇，本文將推薦一些較近期的精彩作品等大家放假慢慢煲，香港人想看什麼由自己話事。

Netflix雲集奧斯卡猛片

於多個串流平台中Netflix肯定是站在領先地位，特別是去年出產了不少精彩作品，其中如《婚姻故事》、《愛爾蘭人》、《教廷白煙》等電影於今年的奧斯卡獲得多項提名，這些猛片就算你有錢入戲院都無得睇！至於對喜愛打機的朋友來說，一套8集《獵魔士》（THE WITCHER）已值回票價。另外，如果閣下的假期長達至初十打後，由2月1日起《千與千尋》、《龍貓》、《魔女宅急便》等日本吉卜力經典動畫電影將會上架，足夠整個假期日日睇。

點圖看詳細影片推薦：

由「超人」Henry Cavill主演的《獵魔士》（THE WITCHER）大獲好評，GAME迷必睇！

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HBO及Apple TV+劇集為主

同是老牌串流平台的HBO相對Netflix較少電影作品，不過劇集就更豐富，很多經典歐美劇都出自HBO，而且集數多可以看足全個假期。另外，作為串流平台新貴，Apple TV+現已全力出擊，雖然暫時自家製作品不算很多，但質素非常高，更請得多位歐美巨星出演，影迷不可錯過，而且剛購買蘋果產品的用家仍可擁有一年免費收看資格，趁放假開來看就最好。

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