新一年 Google 單靠一個紙信封幫你「數碼戒毒」？

數碼生活
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新年新開始，有甚麼陋習想要改掉？例如…用少一點手機？

現今世代有不少人都有手機成癮的問題，沒事做時總要拿手機出來按上兩下，就算沒有遊戲玩、沒有人找你，都總要漫無目的地在網上遛達。Google 近年十分著重數碼健康（Digital Wellbeing），最近更推出了一個有趣方案供用家進行「數碼戒毒（Digital Detox）」。

Google 旗下的 Creative Lab 向來會推出千奇百怪的手機實驗 App，不過新近推出的「Envelope」就是一件手機專用的「配件」 － 其實說穿了就是個紙信封。

在開啟特定模式再將手機放入 Envelope 之中後，手機的功能就只剩下基本的撥號與報時功能，所有 Apps 都不能使用：

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Envelope 目前是 Google 公開在網上任人下載的，只要將 PDF 打印出來就是封套的圖樣，只不過暫時就只支援 Google Pixel 3A；如果其他用戶想要「戒毒」的話，建議你嘗試一下 Google Creative Labs 開發的其他 Digital Wellbeing 實驗 Apps，它們都同屬 Live Wallpaper，旨在用另一個方式展示你用手機的時間：

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