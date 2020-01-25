港式台灣麻雀 新年必裝App計番、實戰規則、計番對照圖！一文學曉

【台灣麻雀入門 iOS / Android】香港人最常玩的 廣東麻雀 相信人人都識，而近年流行的「台灣麻雀」打16隻，是能攻能守、比廣東牌更刺激的麻雀玩法！還未識玩台灣牌？以下提供iOS / Android 預先學習門路，更有港式台灣麻雀計番圖鑑，記低本文隨時查閱！

港式台灣麻雀與廣東牌相似，更著重花牌、打骰點數甚至坐莊位置 【鄧鴻至 攝】

↓↓港式台灣麻雀 牌形番數參考【點圖放大】↓↓

+ 7 + 6 + 5

港式台灣麻雀基本規則

正式的台灣麻雀（台灣牌）其實規則甚多，傳入香港的玩法除了保留16章牌食胡外，疊牌、補花、開槓等規則亦與廣東牌有分別，保留台灣牌「拉莊」、「踢半」、「連莊」等規則；另外沿用舊有的香港廣東麻雀牌型外加入新的牌型：十六不搭、嚦咕嚦咕等新牌型都是廣東牌沒有的特別牌！看似複雜，但有以下經簡化後的港式台灣麻雀規則及計番圖對照，學打台灣牌沒難度！另附開檯打牌時注意事項：

打港式台灣麻雀有乜要注意，睇咗唔怕唔懂規矩！【電影《嚦咕嚦咕新年財》截圖】

一般規則

疊牌：只排成兩行（每行18隻前後排），平排推至玩家前斜放

擲骰：擲出特別數字會有賞罰：擲出三粒骰子同點數（圍骰）可向其他玩家即時收取1番籌碼，擲出3粒「一、二、三」骰子時擲骰者要向其他玩家即時支付1番籌碼

取牌：與廣東牌相同，打骰後逆時針每次取4隻、閒家取得16隻後莊家再取1隻尾牌即17隻牌

補花：莊家先補花，與廣東牌不同莊家先換完手上花牌，換入花牌亦要再換直至換完，並說一聲：「請」，才到下家補花，四家補花後才正式開始莊家打第一隻牌

底數：先議定每番籌碼數，再乘5作為「底」，舉例1番2元的話，每「底」就是2x5=10元，每次計番必加上1底才是最後付出 （每局付出 = 番數+一底）

拉莊：台灣牌獨有，每局台灣牌並不是即時付籌碼，而是記數；例如玩家A出銃Ｂ的話，A須將該局應付籌碼放於左邊暫時記數，如A再出銃給Ｂ的或Ｂ自摸，上局籌碼數字必須再乘1.5倍後再加上新一局番數（檯面籌碼 X 1.5 + 第二局應付番數加一底），左手邊的籌碼成為新總數再記數，直至拉莊者B出銃給A、其他玩家食胡出銃、A自摸才正式付籌碼。（以上為台牌「舖舖拉」計法，小賭怡情港式台牌可私下自定拉3局、拉5局斬纜）

踢半： 是「拉莊」下規則，例如玩家A出銃Ｂ的話，下一局B出銃給A、玩家A自摸，玩家A便可將記數只付一半予B「截數」。注意其他不涉及輸贏玩家要付全數，假設A食胡但出銃的是玩家C/D，玩家C / D則不能「踢半」要全部支付上局記數的籌碼。

連莊： 港式台牌中如玩家連續食胡，由第二局起食胡計可再加番，一般以「2 x n+1」公式計算；為求方便，可私下議定以加 1、3、5、7、9番（連一至連五莊）加番代替。連莊時須放一粒骰子於玩家牌前，並以點數向上示意連莊數，未有放骰子示意其他玩家有權大計算連莊加番。

暗槓：台灣麻雀與廣東牌一樣，玩家有4隻同樣牌可「暗槓」，其他玩家必須即時付1番籌碼；暗槓牌不會揭開顯示，但該局完後必須向他人展示暗槓的牌，如無展示、並非真正暗槓，其他玩家可要求玩家向每家即時付10番籌碼作為懲罰。

追牌： 一家打出一隻牌，如其後三家跟著打同一隻牌，第一位玩家視作「被追牌」要付1番籌碼給其他三家。

上牌 / 食胡： 上牌時將上家打出的牌應放三隻牌中間：如手上有「四萬、五萬」，上家打出「三萬」上牌，順子排列應為「四萬 三萬 五萬」；自摸胡牌應先打開手上自摸的一隻牌才開手上其他牌。

詐胡： 食「詐胡」一家須即時付30番籌碼予其餘三家，不計入拉莊、檯上有籌碼仍在拉莊不受影響，可繼續下局拉莊或踢半。

另外正宗台灣麻雀的「斷橋」（胡牌開牌時斷開）當詐胡、「叫碰不碰」須罰一底籌碼的規則，由於玩家在摸索玩法階段可斟酌不實行。

人品好，牌品自然好！ 越爛嘅牌越要畀心機打 電影《嚦咕嚦咕新年財》- 2002年

App自動計番

嫌計番麻煩、未熟悉所有台灣牌牌型免計漏，坊間也有不少台灣牌計番App，筆者推介「台灣牌計一番」，只要食胡後輸入整副牌型，App便會自動計算食胡的番種及番數，學打台灣牌的可以靠它記熟番種及牌型，亦可以靠它計算花牌、坐位計算番數，亦可自行設定各番種的番數，相當實用！（備有免費版及 $8收費版，免費版不能轉換筒索萬，收費版無功能限制）

台灣牌計一番 輸入食胡牌型，自動計出番種及番數，更可計花、坐位莊閒所得番數，非常方便 【軟件截圖】

按食胡牌逐隻牌輸入，次序不拘，App會自動排列及計番 【軟件截圖】

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