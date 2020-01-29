蘋果推iOS 13.3.1　可關閉U1超寬頻晶片定位　修正7大bugs

數碼生活
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iOS 13再有更新！蘋果公司（Apple）推出iOS 13.3.1正式版，除了修正多項bugs，還推出了控制U1超寬頻晶片定位服務設定等。蘋果同時推出iPadOS 13.3.1、tvOS 13.3.1、macOS Catalina 10.15.3和watchOS 6.1.2。

先看看iOS 13.3.1修正了哪些錯誤：（點小圖放大看）

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iOS 13.3.1新功能

今次iOS更新最令人關注的，莫過於新增「控制使用U1超寬頻晶片之定位服務的設定」，以解決iPhone 11定位服務功能無法完全關閉問題。

iPhone 11 UWB晶片造成定位無法關閉　iOS 13更新驚見停用選項？

iOS 13.3.1另推出了適用於HomePod的印度英文Siri聲音支援。

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

知多些：手機保養法

除了定期更新系統，其實保養電池也可以延長手機壽命，以下6招大家緊記看看↓↓↓ (點小圖放大看)

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