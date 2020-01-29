【武漢肺炎】海關澄清香港政府無禁運口罩　海外購物網現CUT單潮

中國大陸爆發武漢肺炎，香港政府卻遲遲沒封關令港人成驚弓之鳥，近日更出現瘋搶口罩情況，市面大多店鋪的各式口罩均被搶購一空。一罩難求下市民出盡辦法，不少人嘗試到外國網訂購，言而卻有傳聞指香港海關把口罩列為禁品，嚴格管制進出口……

就普通民用口罩產品被列作禁運物品等傳言，香港海關於28日作出正式澄清，指以上消息均是失實傳聞：「外科口罩並不屬於違禁品及受管制物品，海關並不會阻礙外科口罩合法進口本港。」大家可以繼續放心於外地購買，不過很多外國網站也出現斷貨，如韓國Gmarket、美日Amazon等，不少人均指有被Cut單情況，要買也不容易。而本港一些商戶如屈臣氏及阿布泰今天以「良心價」發售口罩，均吸引大量市民排隊搶購，十分誇張。

自從武漢肺炎出現後很多市民向外國購物網訂購口罩，但卻供不應求。

香港阿布泰今天有一批口罩到港以良心價出售，掀起排隊潮。（歐嘉樂攝）

香港海關澄清口罩事項全文：

香港海關澄清有關禁運口罩的網上失實傳言

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

就網上有傳言指政府因政治因素，把口罩產品一律列作禁運物品，香港海關發言人今日（一月二十八日）嚴正澄清絕無此事。

海關一向根據風險評估和情報分析，按香港相關法例於各出入境管制站，對旅客、貨物、運輸工具及郵包進行清關／抽查工作，堵截違禁品及受管制物品非法進出香港。

外科口罩並不屬於違禁品及受管制物品，海關並不會阻礙外科口罩合法進口本港。

香港進出口受管制物品及禁運物品清單於相關法例中清楚訂明，並上載於海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/trade_facilitation/prohibited_articles/index.html），供公眾參考。

完

2020年1月28日（星期二）

香港時間18時54分

政府網站原文連結：按此

上網買口罩也不是易事……（資料圖片）

小心假新聞

武漢肺炎災情嚴重，令香港人心惶惶，口罩和各種消毒物品成為搶手貨，不止一些黑心商戶坐地起價「炒口罩」，在網上也出現大量假新聞，一時指政府屯積大量口罩、一時又指不能從外國送運口罩，謠言滿天飛……市民應冷靜分辨真偽，別一窩蜂誤信傳聞。而口罩種類五花百門，再加上外國的不同品牌，對於防疫並非隻隻有效，選購時可參考以下消委會認證報告。（點圖放大看詳細介紹：）

+ 25 + 24 + 23

此外，台灣行政院消費者保護處早前也有一項關於口罩的檢測報告：按此

佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了（點擊放大圖片細睇詳情）：