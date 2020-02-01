【武漢肺炎】5 款可洗可重用口罩　全城搶購效用如何？

為了應對隨時出現在身邊的「武漢肺炎」隱形患者，世界各地近日都出現瘋狂掃口罩現象，香港市面一次性外科口罩基本上「一罩難求」，而因為成本、需求以至環保等考慮，人們也開始轉移向可重用的口罩埋手。 但究竟可重用口罩是否有效？使用上又有甚麼需要留意，我們就盤點了香港可以購得的 5 款可重用口罩，供大家作為參考。

重用口罩何為「有效」？

今次我們找來的 5 款口罩，分別為：

設計各有不同，大致可以分為可換濾芯式與不可換濾芯兩類，而每款會因應設計而有不同的過濾效果。

至於何謂「有效」抗肺炎？就我們觀察所得，這些可重用的口罩，有部份一如外科口罩般取得「BFE」、「VFE」等數據認證，在測試數據中可以獲得與外科口罩相同效果，甚至可以達到 N95 口罩的水平；而即使有部份未能提供認證數字，這些口罩都聲稱能有效過濾 PM2.5 微粒，理論上就可以阻隔絕大部份的飛沫傳播，當然，有認證當然還是更好。

外科口罩常用之認證標準：

+ 13 + 12 + 11

然而，重用口罩之所以可以重用，過程中涉及到用家在使用之後對口罩進行清洗，只不過這並不能確保 100％ 消毒、進而成為病毒溫床；而在口罩的清洗過程中，病毒更可能隨水花散播，故有不少醫護界人士都不建議在抗疫時侯使用重用式口罩，大家在購買前最好衡量一下風險。

保護性能、設計比較（按圖放大看詳細）

貨期不定、有買趁早訂

如果看完以上的比較之後有看中某一款重用式口罩的話，接下來就要考慮入手的途徑與時間，在這一方面，重用式口罩其實都不比一次性口罩好，以上 5 款提到的重用式口罩，不論在香港市場還是其官方網店，都已經賣個清光，有需要的話就要盡早落訂。

如果只是求快且便宜的話，筆者會建議各位選擇 Banale Mask，雖然它的認證不及其他同類產品充足，但目前在 SearchingC、FitBoxx 等網店都有明確的到貨日期，最快 2 月就可以到貨。

而另外兩款可換濾芯的款式 Meo Lite、Cambridge Mask 及 O2 Curve，我們就與香港相關零售商查詢過，對方指這兩款斷市貨品連下次的貨期是何時都尚待確認，如果真的志在必得的，建議到官網上自行下單可能更快。

O2 目前全線沽清，下次恢復接單要等到 2 月 15 日之後

另一方面，如果想要入手 vogmask 的話，在市面上應只剩零星貨源，這一小撮賣完之後，據悉 vogmask 方面短期內將不會供貨到美國以外地區，故如果買不到的就不用花心神等了。