【武漢肺炎】FB、拍賣網買口罩中伏　入錢黨假貨賣家清單防騙要點

武漢肺炎令香港全城瘋搶口罩，不少朋友便嘗試從 Facebook Market、Carousell 等拍賣網站入手。不過拍賣平台賣家良莠不齊，已經有不少朋友在網購口罩的時候，遇到匯錢後消失，或者貨不對辦等情況。以下就為大家整理部分已知問題賣家，及拍賣平台自保技巧。

武漢肺炎肆虐，政府既不封關，亦沒有提供任何措施確保市民可以購買口罩，香港人唯有發揮自救精神，全城瘋搶口罩。除了在各大小店鋪通宵排隊，亦有不少朋友轉戰 Facebook、Carousell 一類拍賣平台，希望不惜工本亦要搶得口罩。不過，不少不法份子亦乘這個機會，在拍賣網站騙財。

↓↓↓拍賣平台常見騙財手法（按圖放大睇清楚免受騙）↓↓↓

騙徒最主要的騙財手法，就是利用 Prepaid SIM 卡開啟帳戶，上載「貨品」到拍賣平台進行交易；在跟買家取得聯絡後，一般都會要求以順豐、郵寄方式交收貨品，並以 PayMe、支付寶一類電子錢包，或者以入帳方式收取款項，然後到需要發送貨件時候以各種藉口拖延，在成功收取款項後，就會取消帳戶或者封鎖買家。

由於騙徒很大機會使用 Prepaid SIM 卡，甚至盜用他人身份開啟帳戶，大家就算報警追查，亦未必可以成功緝拿騙徒歸案，所以防範可能更加比較實際。Facebook 群組「騙徒大踢爆」就整合了一批已知的網上騙徒電話號碼、銀行帳戶等的資料，等大家可以在過數前，反覆確認。另外除了拍賣平台之外，大家亦應該小心一些開啟時間不太長，fans 數有限的 Page；在 Facebook Page 進行購物，消費者其實並沒有太大保障，萬一貨不對辦甚至出現走數情況，要追討亦非容易的事情。

Carousell 香港董事總經理葉承浩為大家帶來自保貼士。（Carousell）

另外，拍賣平台 Carousell 的香港董事總經理葉承浩在收到記者的查詢後，就回覆指鑑於最近的武漢冠狀病毒疫情，Carousell 為保障消費者，已直接與售賣口罩的賣家聯繫，建議以合理定價出售；而若發現任何定價不合理的口罩出售，官方將會採取糾正措施或將其商品下架。

他亦提醒各位買家，在購買口罩時可以注意：

- 查看賣家的買賣紀錄及評級 - 舉報定價不合理的商品 - 避免預訂/預售或交貨期長等商品

另外，綜合買家們的經驗，大家在拍賣平台購買口罩應該：