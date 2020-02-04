Whatsapp Pay 過數快過 Send 相？朱克伯格：最快 6 個月內用得！

在半年前的 Facebook 開發者大會，Facebook 方面首次公布了 Whatsapp 的點對點轉帳服務「Whatsapp Pay」，而最近終於有推出時間表了。

無現金交易的電子付款方案，相信是未來社會的一大趨勢，目前手握 Whatsapp 的科技巨頭 Facebook 就看準了這一點，早在 2019 年就宣布即將為 Whatsapp 加入收付款功能。

2019 年的 F8 大會，Facebook 方面就宣布即將為 Whatsapp 加入收付款功能（圖 SororityStyles）

Whatsapp Pay 的其中一個目標就是要讓收款、付款的過程就如傳送相片一樣方便快捷。 Facebook CEO - Mark Zuckerberg

Facebook 創辦人兼 CEO Mark Zuckerberg 早前在一個電話會議中甚至對分析師們透露了 Whatsapp Pay 的推出時間，指這個收付款功能最快在未來 6 個月內就可以正式實裝。

由於 Whatsapp Pay 牽涉到現金交易，正式推出時將需要不同國家的監管以及相關牌照，故相信在推出初期，只會有少量國家的用戶可以享受到這項服務，其中應該包括早在 2018 年已經試行的印度。

Whatsapp Pay 流出的 Beta 版本介面，操作方式與香港的「轉數快」有點類似（圖 TechRadar）

我們有理由相信 Facebook 方面也想盡可能在全球推出 Whatsapp Pay，除了越早進場就意味著越強的市場佔有，在早前決定不在 Whatsapp 內加入廣告的決定落實之後，Whatsapp Pay 更可能成為 Whatsapp 賺取收入的唯一途徑。

目前發展電子支付服務的科企可不只得 Facebook 一間，除了 Samsung、LG 等廠商，Google、Apple 早已在這一方面「插旗」，而用在商務用的支付亦為這些服務提供收入來源，例如每＄200 美元的 Apple Pay 交易，Apple 就可以從中支取＄0.3，驟聽只不過是蠅頭小利，但現在每天利用 Apple Pay 進行支付的交易達到 1100 萬宗之多，所產生的收入可不是一個小數。

資料來源：EconomicTimes、TechRadar