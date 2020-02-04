Whatsapp Pay 過數快過 Send 相？朱克伯格：最快 6 個月內用得！

在半年前的 Facebook 開發者大會，Facebook 方面首次公布了 Whatsapp 的點對點轉帳服務「Whatsapp Pay」，而最近終於有推出時間表了。
無現金交易的電子付款方案，相信是未來社會的一大趨勢，目前手握 Whatsapp 的科技巨頭 Facebook 就看準了這一點，早在 2019 年就宣布即將為 Whatsapp 加入收付款功能。
2019 年的 F8 大會，Facebook 方面就宣布即將為 Whatsapp 加入收付款功能（圖 SororityStyles）
Whatsapp Pay 的其中一個目標就是要讓收款、付款的過程就如傳送相片一樣方便快捷。
Facebook 創辦人兼 CEO Mark Zuckerberg 早前在一個電話會議中甚至對分析師們透露了 Whatsapp Pay 的推出時間，指這個收付款功能最快在未來 6 個月內就可以正式實裝。
由於 Whatsapp Pay 牽涉到現金交易，正式推出時將需要不同國家的監管以及相關牌照，故相信在推出初期，只會有少量國家的用戶可以享受到這項服務，其中應該包括早在 2018 年已經試行的印度。
Whatsapp Pay 流出的 Beta 版本介面，操作方式與香港的「轉數快」有點類似（圖 TechRadar）
我們有理由相信 Facebook 方面也想盡可能在全球推出 Whatsapp Pay，除了越早進場就意味著越強的市場佔有，在早前決定不在 Whatsapp 內加入廣告的決定落實之後，Whatsapp Pay 更可能成為 Whatsapp 賺取收入的唯一途徑。
目前發展電子支付服務的科企可不只得 Facebook 一間，除了 Samsung、LG 等廠商，Google、Apple 早已在這一方面「插旗」，而用在商務用的支付亦為這些服務提供收入來源，例如每＄200 美元的 Apple Pay 交易，Apple 就可以從中支取＄0.3，驟聽只不過是蠅頭小利，但現在每天利用 Apple Pay 進行支付的交易達到 1100 萬宗之多，所產生的收入可不是一個小數。
資料來源：EconomicTimes、TechRadar