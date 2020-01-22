iPhone 11 Pro拍滑板最正？香港、台北、菲律賓板王點評手機拍片

【iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 拍片】非正式統計，最多香港人會玩的極限運動就是滑板（Skateboarding），發展多年的滑板運動隨著大型運動會加入花式滑板項目、新滑板公園落成，不少板友亦有更多交流機會，更會拍片記錄踩板生涯；早前來自菲律賓的滑板金牌、與香港板界教父Brian、台灣滑板協會主腦Sky聚首香港滑板公園，論滑板講拍片！

隨手機拍片效果越來越出色，板友都用手機拍難度花式動作片，即拍即傳 【鄧鴻至 攝】

來自台灣、「9CE Skate Shop」主理人亦是「中華民國極限會」理事的 Sky Wang，與板友Adam、Kevin 來香港與本地滑板教父 Brian 及其愛徒Margie，於荔枝角公園中「極限運動場」一同踩板、拍片，《HK01》特意趁3位相聚時亦與他們傾談一番，發現他們深愛滑板的程度，跟追求拍攝滑板日常的程度不遑多讓！

滑板界名人Brian（右）與Sky相識多年，並經常聚頭踩板。 【鄧鴻至 攝】

+ 2

Sky主要在Instagram、Facebook也會分享滑板的動作及趣事，他亦上載了到荔枝角公園拍攝滑板花式的點滴：

Sky熱愛踩板也經常推廣台灣滑板文化 【鄧鴻至 攝】

Sky 與 Brian的港台會聚已經廿年：「我記得第一次跟Byran比較熟的是，我代表台灣一個媒體來訪問你。」Brian的滑板店「8FIVE2」在1999年開業，Sky 的一個訪問就與 Brian 板上結緣，也會互相到香港、台灣兩地踩板、推廣滑板文化。

港台滑板文化相近

Sky表示，香港與台灣的滑板文化基本上是大同小異，只是在踩板地方上的分別：「很多年前來過這個美孚（荔枝角公園滑版場，現在的「極限運動場」），由「鐵場」重建為現今的新場地，樣子已經不一樣；香港的滑板場發展來得比台灣好，但是在街頭上玩滑板因為台灣地方比較大，警察也比較少趕走踩板的人，所以台灣板友在街頭上玩的比較多。」而Sky亦喜歡香港的踩板文化：「香港街頭（踩板）運動比較有特色，也是很棒！」他說現在台灣的小孩子也喜歡在街頭玩，但是這幾年來因為奧運概念，台灣興建了很多滑板場，會到板場玩但比街玩的多，對他來說台灣跟香港的街頭風氣也相似。

香港演員、樂隊〈廿四味〉成員 Brian 李凱賢（Julius Brian Siswojo），曾引入AlphaNumeric（A#）滑板品牌到港、亦是滑板店「8FIVE2SHOP」主腦，身體力行積極推動本地板仔文化；他表示香港的滑板場地會比台灣多，而新的美孚（荔枝角公園）的滑板公園已是一個SLS（Street League Skateboarding / 世界花式街頭滑板聯賽）認可的滑板場地，雖然他也認同街上踩板的港人較少，但Brian亦認同板場對板友的重要性。

Brian 亦曾因為未有手機拍片，長期用「大機」彎腰低抄弄至腰背痛 【鄧鴻至 攝】

iPhone拍片治腰痛

談到滑板，自然地二人提到如何改善技術，板友也會互相拍片除了記錄動作外，最重要的是：型！二人記起那些年的拍片是很痛苦的回憶：「因以前用Sony VX-1000 及 VX-2000 數碼攝錄機，配上Central Optics的魚眼鏡追拍板友動作，雖然機體非常笨重但拍攝效果是美的；但代價是彎腰用低角度手持攝錄機，一年多後腰背開始酸痛。同時滑板動作（Tricks）並不可能一下子做到，要試一兩小時甚至幾天才能做到但亦不能放棄拍攝，板友亦不能放棄練習動作，所以拍的跟做花式的也同樣痛苦。」Sky更道出更慘的遭遇：「我們以前沒錢，真是要想辦法跟爸媽的VHS攝錄機，還要5個人、6個人才借到一台，好不容易才可以拍。」

現在有手機，拍片更方便到嗎？「尤其是iPhone 11 Pro / 11 Pro Max，它有0.5倍廣角鏡 （Wide Angle）是拍攝運動中最重要的角度，加上iPhone的鏡頭穩定，感光亦足夠晚上拍攝，用完後不能回頭！」Brian的訪談中用上了「好X正」來形容，更表示除了「X」字外無法有效表達，也許是能改善腰痛給Brian不可多得的體驗。另外Brian也曾用GoPro、DJI等運動相機拍攝，但用上iPhone後再不用以相機傳送檔案至手機，可以拍完便編輯並上載社交網絡，或用Airdrop分享給板友。

Margie從十二歲開始愛上踩板，取得SLS世界第五、亞運及東亞運花式滑板金牌，未來將繼續為滑板奮鬥 【鄧鴻至 攝】

女金牌Pro Skater Margie：滑板拯救我

Margielyn Didal（Margie）自12-13歲開始接觸滑板，在香港跟隨Brian踩板更視他為師傅；來自菲律賓宿霧市的滑版選手，Margie曾參與倫敦SLS（Street League Skateboarding）並取得第五，2018印尼亞運、2019東亞運花式滑板取得金牌，參與國際滑板比賽是Margie的最大成就，她表示在菲律賓不可以隨便在街踩板，因當地法例不容許，但這並未有阻礙Margie的滑板夢：「尤其在行人路不能任意玩滑板，得到國際認同後回國，亦有為板友發聲，爭取合法在街頭玩滑板的權利。」雖然如此，但在Margie家鄉現在也未有正式的滑板場，她只能做的是與家人朋友在不合適的場地踩板。Margie也寄與學滑板的年青人：「滑板與其他運動一樣，喜歡的儘管做下去，特別是如果你真的愛上它，只管做好不要放棄並多嘗試，追逐滑板夢！」

在Margie眼中，滑板運動是她的救世主：「沒有滑板運動，我也不知道我會在做什麼，在我生命中最好的就是滑板運動，它改變我的生命，滑板就是一切，它拯救了我！」所以她在宿霧與哥哥弟弟踩板時，也愛用手機拍片記錄：「特別是為我家弟弟拍滑板片，亦會互相幫忙拍攝，用iPhone拍完滑板片後，拍攝花式尤其動作緊接動作時候，會先記錄所有影片，然後在iPhone的『相片』中簡單裁剪，就能放上instagram等分享，很方便。」