iPhone 11 Pro拍滑板最正？香港、台北、菲律賓板王點評手機拍片

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 拍片】非正式統計，最多香港人會玩的極限運動就是滑板（Skateboarding），發展多年的滑板運動隨著大型運動會加入花式滑板項目、新滑板公園落成，不少板友亦有更多交流機會，更會拍片記錄踩板生涯；早前來自菲律賓的滑板金牌、與香港板界教父Brian、台灣滑板協會主腦Sky聚首香港滑板公園，論滑板講拍片！

隨手機拍片效果越來越出色，板友都用手機拍難度花式動作片，即拍即傳 【鄧鴻至 攝】

來自台灣、「9CE Skate Shop」主理人亦是「中華民國極限會」理事的 Sky Wang，與板友Adam、Kevin 來香港與本地滑板教父 Brian 及其愛徒Margie，於荔枝角公園中「極限運動場」一同踩板、拍片，《HK01》特意趁3位相聚時亦與他們傾談一番，發現他們深愛滑板的程度，跟追求拍攝滑板日常的程度不遑多讓！

滑板界名人Brian（右）與Sky相識多年，並經常聚頭踩板。 【鄧鴻至 攝】

+2

Sky主要在Instagram、Facebook也會分享滑板的動作及趣事，他亦上載了到荔枝角公園拍攝滑板花式的點滴：

Sky熱愛踩板也經常推廣台灣滑板文化 【鄧鴻至 攝】

Sky 與 Brian的港台會聚已經廿年：「我記得第一次跟Byran比較熟的是，我代表台灣一個媒體來訪問你。」Brian的滑板店「8FIVE2」在1999年開業，Sky 的一個訪問就與 Brian 板上結緣，也會互相到香港、台灣兩地踩板、推廣滑板文化。

港台滑板文化相近

Sky表示，香港與台灣的滑板文化基本上是大同小異，只是在踩板地方上的分別：「很多年前來過這個美孚（荔枝角公園滑版場，現在的「極限運動場」），由「鐵場」重建為現今的新場地，樣子已經不一樣；香港的滑板場發展來得比台灣好，但是在街頭上玩滑板因為台灣地方比較大，警察也比較少趕走踩板的人，所以台灣板友在街頭上玩的比較多。」而Sky亦喜歡香港的踩板文化：「香港街頭（踩板）運動比較有特色，也是很棒！」他說現在台灣的小孩子也喜歡在街頭玩，但是這幾年來因為奧運概念，台灣興建了很多滑板場，會到板場玩但比街玩的多，對他來說台灣跟香港的街頭風氣也相似。

香港演員、樂隊〈廿四味〉成員 Brian 李凱賢（Julius Brian Siswojo），曾引入AlphaNumeric（A#）滑板品牌到港、亦是滑板店「8FIVE2SHOP」主腦，身體力行積極推動本地板仔文化；他表示香港的滑板場地會比台灣多，而新的美孚（荔枝角公園）的滑板公園已是一個SLS（Street League Skateboarding / 世界花式街頭滑板聯賽）認可的滑板場地，雖然他也認同街上踩板的港人較少，但Brian亦認同板場對板友的重要性。

Brian 亦曾因為未有手機拍片，長期用「大機」彎腰低抄弄至腰背痛 【鄧鴻至 攝】

iPhone拍片治腰痛

談到滑板，自然地二人提到如何改善技術，板友也會互相拍片除了記錄動作外，最重要的是：型！二人記起那些年的拍片是很痛苦的回憶：「因以前用Sony VX-1000 及 VX-2000 數碼攝錄機，配上Central Optics的魚眼鏡追拍板友動作，雖然機體非常笨重但拍攝效果是美的；但代價是彎腰用低角度手持攝錄機，一年多後腰背開始酸痛。同時滑板動作（Tricks）並不可能一下子做到，要試一兩小時甚至幾天才能做到但亦不能放棄拍攝，板友亦不能放棄練習動作，所以拍的跟做花式的也同樣痛苦。」Sky更道出更慘的遭遇：「我們以前沒錢，真是要想辦法跟爸媽的VHS攝錄機，還要5個人、6個人才借到一台，好不容易才可以拍。」

現在有手機，拍片更方便到嗎？「尤其是iPhone 11 Pro / 11 Pro Max，它有0.5倍廣角鏡 （Wide Angle）是拍攝運動中最重要的角度，加上iPhone的鏡頭穩定，感光亦足夠晚上拍攝，用完後不能回頭！」Brian的訪談中用上了「好X正」來形容，更表示除了「X」字外無法有效表達，也許是能改善腰痛給Brian不可多得的體驗。另外Brian也曾用GoPro、DJI等運動相機拍攝，但用上iPhone後再不用以相機傳送檔案至手機，可以拍完便編輯並上載社交網絡，或用Airdrop分享給板友。

Margie從十二歲開始愛上踩板，取得SLS世界第五、亞運及東亞運花式滑板金牌，未來將繼續為滑板奮鬥 【鄧鴻至 攝】

女金牌Pro Skater Margie：滑板拯救我

Margielyn Didal（Margie）自12-13歲開始接觸滑板，在香港跟隨Brian踩板更視他為師傅；來自菲律賓宿霧市的滑版選手，Margie曾參與倫敦SLS（Street League Skateboarding）並取得第五，2018印尼亞運、2019東亞運花式滑板取得金牌，參與國際滑板比賽是Margie的最大成就，她表示在菲律賓不可以隨便在街踩板，因當地法例不容許，但這並未有阻礙Margie的滑板夢：「尤其在行人路不能任意玩滑板，得到國際認同後回國，亦有為板友發聲，爭取合法在街頭玩滑板的權利。」雖然如此，但在Margie家鄉現在也未有正式的滑板場，她只能做的是與家人朋友在不合適的場地踩板。Margie也寄與學滑板的年青人：「滑板與其他運動一樣，喜歡的儘管做下去，特別是如果你真的愛上它，只管做好不要放棄並多嘗試，追逐滑板夢！」

在Margie眼中，滑板運動是她的救世主：「沒有滑板運動，我也不知道我會在做什麼，在我生命中最好的就是滑板運動，它改變我的生命，滑板就是一切，它拯救了我！」所以她在宿霧與哥哥弟弟踩板時，也愛用手機拍片記錄：「特別是為我家弟弟拍滑板片，亦會互相幫忙拍攝，用iPhone拍完滑板片後，拍攝花式尤其動作緊接動作時候，會先記錄所有影片，然後在iPhone的『相片』中簡單裁剪，就能放上instagram等分享，很方便。」

iPhone勢放棄Lightning接口？歐盟擬強制所有手機使用USB Type-C
AirPods 領先真無線耳機市場？2019年售出6千萬對 Pro 更長期缺貨
iPhone 大掃除 WhatsApp 瘦身法　刪除無用對話備份更輕鬆
iPhone Live Photo儲相一鍵全熄！1.5秒動態圖簡單變靜態硬照教學
唔止復仇者！Marvel 漫威漫畫 iPhone APP 限時免費任睇有辦法
iPhone 11 Pro Max被FBI破解？特朗普堅持要Apple解鎖疑犯機？
iPhone 儲存唔夠位？教你大掃除刪減無用檔案、Apps 釋放空間
Apple 拒為 FBI 解鎖疑犯 iPhone 調查槍擊案　引特朗普不滿？
Apple Music百大流行曲 音樂人何丙、洪天佑暢談串流音樂
iPhone即變iPod Classic 4代U2版！免費Rewound安裝及設定教學
【Rewound】iPhone變iPod Classic App被下架　開發者眾籌圖反攻
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。