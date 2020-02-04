【武漢肺炎】疫情成測試大規模在家工作契機　遠端工作比以往容易

新型冠狀病毒的肆虐，讓遠端工作在中國不是一種優待，而是必要之舉。由於擔憂受到武漢肺炎波及，從家中連線工作成為許多企業與政府的選擇。霍普金斯大學打造的全球武漢肺炎即時疫情地圖顯示，目前中國與香港累計確診病例超過1.7萬起，並有逾360人因此死亡。中國政府為控制疫情蔓延，至今兩度延長春節假期時間。

遏止武漢肺炎蔓延，遠端工作成中國、香港新潮流

在武漢肺炎鬧得沸沸揚揚的此時，根據《彭博社》報導，上海廣告業者Reprise Digital總經理Alvin Foo就表示，這正是公司一個大規模測試家中遠端工作成效的好時機。

不過Reprise Digital擁有400名員工，加上廣告是種需要不斷開會討論與創意激發的業務，他們預料過程可能不會太輕鬆，勢必將伴隨著大量的視訊會議與電話溝通。

面對嚴峻的疫情，遠端工作也成為香港金融業者的首選。《南華早報》指出，香港恒生銀行便希望員工近期於家中遠端工作。該銀行人資主管Wang Yee-ning聲稱，他們早從兩年前就開始推動遠端工作，期望打造彈性的工時制度。

受疫情影響，不少公司決定讓員工在家中遠端工作。（Bench Accounting/Unsplash）

即使自身想要出外工作，客戶也不一定願意露臉。一位香港風險顧問傑佛瑞．布羅爾（Jeffrey Broer）說，許多2月的會面行程都取消了，「沒有人願意在這時會面，我的行程表上空空如也。」

至於遠端工作會不會影響工作效率，一份史丹福大學為期2年的研究顯示，在家工作可顯著提升員工的工作效率，並使離職率大幅降低 。因為省下通勤時間，並且可自由支配工時，就連員工請病假的頻率也有所下降。

香港生產力促進局則提醒，科技進步讓遠端工作比以往任何時候都要來得容易。

在家遠端工作固然有增進生產力、幫助達成工作生活平衡等好處，但企業也需要足夠的資安防護能力以應付這樣彈性的工作安排。 香港生產力促進局

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中國內需市場近乎停擺，共享辦公室、電影產業苦不堪言

另外，並非所有企業都樂見這種遠端工作的趨勢，共享辦公空間企業就是其一。武漢肺炎造成的遠端工作趨勢下，這種新興產業遭受莫大衝擊。

中國共享辦公空間業者BeePlus便因武漢肺炎影響，延後辦公室年後的開張時間。該公司副處長Dave Tai表示，共享辦公空間產業很難在家遠端工作，且如果用戶也選擇遠端工作，不造訪辦公空間，這項業務將面臨存亡關頭。

儘管他說，「共享辦公空間的核心是社群，這種人與人的互動線上遠端工作難以取代。」同時也坦承，「這是個非常艱困的時期。」就連共享空間獨角獸WeWork也於1月底宣佈，旗下位於中國的55間辦公空間將暫緩開張。

中國共享辦公空間業者BeePlus副處長Dave Tai表示，共享辦公空間產業很難在家遠端工作。（BeePlus官網）

不只共享辦公空間企業受到衝擊，在武漢肺炎持續發酵的情勢下，中國眾多產業也遭遇重創。香港手機殼業者Casetify原先信心滿滿，計劃2020年銷量成長一倍，不過由於工廠停擺、門市缺乏人手，除了銷售大跌外，不出一個月更將面臨庫存耗盡的窘況。

中國電影產業同樣受害甚深，年節檔期的電影通通因武漢肺炎順延上映時間。電影業者股價一併面臨衝擊，賀歲片《唐人街探案3》製作公司萬達電影，與1月中相比股價滑落約30%，至今仍無回升跡象。

《唐人街探案3》原定年初一上映，但因疲症關係，電影需撤檔，需擇期再上畫。（《唐人街探案3》宣傳海報）

農曆新年是中國電影產業最重要的收入期間，2019年時，新年期間的第一個週末中國票房就進帳3.6億美元；然而今年大量影院關門、加上電影延後上映，同期票房僅200萬美元。

中國是全球第二大票房來源，僅次於美國。不少人估計，中國將在2020年榮登全球最大票房來源的寶座，但遇上武漢肺炎的現況下，這個頭銜恐怕還得再稍等一段時日，此外全球電影票房可能也會受到一定程度的影響。

武漢肺炎擾亂全球經濟，汽車供應鏈恐受影響

雖然絕大部分確診病例都在中國，武漢肺炎的衝擊卻無分國界。

稍早，國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）警示，武漢肺炎將擾亂供應鏈，造成全球經濟成長減速。

這次疫情讓人不禁聯想起2003年的SARS事件，儘管當時只造成全球經濟成長下滑0.1%，但今非昔比，當時中國GDP僅佔全球4%，現在已達到18%之多，且全球經濟成長約有3分之1由中國貢獻。

2003年的SARS事件，當時中國GDP僅佔全球4%，現在已達到18%之多。（Getty Images）

IMF原先預計2020年全球經濟成長率為3.3%，不過近期他們會將武漢肺炎納入考量，於2月中重新發表預測經濟成長率。

《彭博社》（Bloomberg）便提到，全球約有20%中間產品（Intermediate manufactured products）源自中國，多家企業的全球供應鏈都因武漢肺炎面臨考驗。

身為iPhone供應商的富士康，便傳出有超過1.3萬名武漢員工受到疫情影響。富士康宣稱，他們將制定計畫因應，確保能夠兌現生產要求。Apple執行長Tim Cook則回應，他們會持續收集數據並密切進行監控。

Apple執行長Tim Cook指他們會持續收集數據並密切進行監控。（Getty Images）

武漢同時也是汽車生產樞紐，約佔中國汽車產量8%至10%，福特（FORD）、通用（General Motors）、日產（Nissan）、本田（Honda）、寶獅雪鐵龍（PSA）等汽車品牌均在當地設有廠房，疫情爆發後也不斷撤離位於當地的本國員工，預計2月9日以後才會重新運作。

由於中美貿易戰的緣故，過去一年許多企業紛紛將工廠撤出中國，例如Google便將Nest產品與主機板生產遷至台灣。今年引爆的武漢肺炎疫情，更在在提醒企業不能將所有雞蛋放在同個籃子裏。

中國去年GDP成長率為6.1%，創下過去30年來最低紀錄，但武漢肺炎可能會更糟，專家測試2020年第一季可能將同比下降2%，達到4%或者更低的數字。中國央行正計畫釋出1.2兆元人民幣，試圖幫助重振因肺炎而一蹶不振的的經濟情況。

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