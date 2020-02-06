Samsung S20 Ultra 官網現身　實機照同步流出配備 100 倍變焦

Samsung Galaxy S20 Ultra 將會在 Unpacked 2020 正式現身，是廠商本年度的旗艦作品。發布會將會在 2 月 11 日假紐約舉行，不過官方的保密工作似乎「百密一疏」，S20 系列竟然搶先在官網現身，而支援 100 倍變焦的實機圖片亦同樣在網絡流出。

Samsung Galaxy S20 Ultra 及 S20 系列以及已經徹底曝光的 Samsung Galaxy Z Flip，本來應該是 Unpacked 2020 發布會的重頭戲，不過未知廠商今年的保密功夫是否真的如此失策，兩大產品竟然已經先後徹底曝光。其中 Samsung Galaxy S20 系列，更加是搶先在官方的配件頁面上「不小心」現身，確認了一直以來的眾多傳聞。

Samsung Galaxy S20 跟保護套一起在歐洲區的官網「正式」現身。（WinFuture）

Samsung Galaxy S20 的 LED 機套，據聞可以在來電、訊息及拍攝時提供各種燈光效果。（WinFuture）

德國科技網站WinFuture在歐洲區的Samsung 官網，發現 S20 系列的配件，而且圖片中除了 S20 專用的手機套外，更加有 S20 的官方圖片。雖然官網已經第一時間「修正」這個錯誤，將有關 S20 的配件下架，不過 WinFuture 已經成功 cap 圖 backup，證實 S20 將會是新系列的官方型號，機面將會使用「家燕媽媽」式正中位置的屏中鏡設計，機背將會設有類似 iPhone 11 系列的鏡頭框 3 鏡頭（相信是普通版）。順帶一提，S20 這一款 LED 硬身機殼，似乎會在來電、訊息時亮起不同的燈光效果，而根據 WinFuture 的資料，拍攝時燈光更會提供倒數功能。

爆料達人冰宇宙上載了 Samsung Galaxy S20 Ultra 的照片，機背標明手機提供 100X 變焦。（@UniverseIce）

而就算官網沒有洩密，都一樣無阻爆料達人們獲得 S20 的相關資訊。中國爆料達人冰宇宙（@UniverseIce）就在 Twitter 上載了一張相信是頂配版 Samsung Galaxy S20 Ultra 的機背圖片，在巨型的 4 鏡頭模組上，可以清楚見到「Space Zoom 100X」的字樣，意味著 S20 Ultra 將會以 100 倍變焦挑戰華為 P30 Pro 的 50 倍數碼變焦。

Samsung Galaxy S20 系列大出量流官方圖片（按圖放大更清楚）

+ 12 + 11 + 10

從現時資料估計，Samsung S20 Ultra 將會用上廠商自行開發的潛望鏡變焦鏡，提供 10 倍光學及 100 倍數碼變焦能耐，將會一躍成為市場上變焦倍數最強勁的手機。至於主鏡頭則相信會使用早前在小米 Note 10 Pro 上出現，由 Samsung 開發的 1 億像素感光元件。不論是官網出現的 S20，或者冰宇宙曝光的 S20 Ultra，原則上都跟上月底在 91mobiles 上出現的「官方圖片」一致。下星期的 Unpacked 2020 發布會到底還有沒有什麼驚喜？不如讓我們一起拭目以待。