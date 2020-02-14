1More ANC TWS 是市面首隻圈鐵混合兼有主動降噪ANC功能的真無線藍牙耳機TWS，耳機內有 10mm 動圈（中低頻）及動鐵單元（高音）分擔工作，再由格林美得獎錄音師 Luca Bignardi 調音，所以分析力和層次比一般單動圈藍牙高很多。

【試玩】1More ANC TWS 主動降噪真無線藍牙耳機 聽歌通話均不俗 (鍾世傑攝)

1More 這家連周杰倫都投資的音響公司，向來注重技術，它使用了前置／機面／內側共3個監控收音咪，去處理降噪去雜音，至令到聽歌／通話兩者的ANC性能也有一定水準。記者自己實試後就有點感想，因為1More ANC TWS為了偷薄機身，所以裝入耳窩內的機身內側頗為深厚，這設計頗適合亞洲人耳型，不過它的耳導管使用了頗奇怪的鵝蛋型而非圓桶型，且長度頗深。

所以，一定要揀到最fit的耳膠，才可做到良好的防漏音，做得不好的話ANC降噪效果會大打折扣。這個不斷換膠不斷試的過程頗花時間，但完成後會發現1More ANC TWS 的降噪表現還不錯。

這個塞入耳窩內的柱體，比一般藍牙耳機長而深（如圖右的Sony MF-1000XM3）(鍾世傑攝)

連接設計好方便，打開盒就左右耳自動pairing；此時不要取出耳機，直接在手機藍牙menu已經會見到1More ANC TWS，點擊即連接好左右耳。而相反，如果你想在駕車時單耳操作，就先取出單邊耳機再點擊藍牙menu上的1more耳機，即成。

連接設計好方便，打開盒就左右耳自動pairing；此時不要取出耳機，直接在手機藍牙menu已經會見到1More ANC TWS，點擊即連接好左右耳。(鍾世傑攝)

操作方面筆者就有讚有彈，讚是它同時設有輕觸面板和實體按鍵：

輕觸面板：負責ANC On/Off右耳面板double click，可在ANC off/ANC 1級/ANC 2級/通透模式中轉換，當中1級降噪程度比2級大，至於通透模式，即是戴上耳機後反而可以完全聽到外面聲音，等同無戴，方便你不脫機就可以聽到外面情況。

實體鍵：常常使用的音量、跳歌、播放、接電話都有實鍵可按，減少錯誤操作。要彈的是其說明書，買回來找來找去不見，原來是印在盒面的透明包裝上，要另找一片白紙托低才看得清，認真「捉蟲」。

聽歌時，因為它有圈鐵混合單元，所以人聲跟配樂的分離度好高，歌手的聲音非常清晰，低音則中規中矩，用於睇劇就最適合不過。而通話方面，筆者試過戴著口罩通話，對方也聽得清楚，背景環境聲的清除力相當高。售價：$1,599 查詢：Soundwave（2771 8209）