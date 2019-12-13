Jabra Elite 75t 真無線耳機到港　機身細3成．無ANC卻有絕佳隔音

Jabra向來專心做藍牙耳機，新作Jabra Elite 75t True Wireless 真無線耳機的尺寸比上代Elite 65t 細30％，但接收、電量、重量卻大有進步。

Jabra Elite 75t 將先推出黑銀色，來年再有白金色。（鍾世傑 攝）

Jabra形象向來帶點「的士佬開工機」印象，以為會好man好巨型，但75t 電盒和耳機都中性而小巧，就算女仔戴、女仔拿上手也不會覺得巨型。（鍾世傑 攝）

+ 7 + 6 + 5

比65t 細30% 卻更長氣更貼耳Jabra Elite 75t 利用了Jabra醫療助聽器材部門的數千對耳模做參考，令新作「細對咗卻戴得更穩」；筆者親自試戴，一整棵Earbubs真的完全收入耳窩內，比上代65t貼服得多，戴上後外間雜音已不太聽到。難怪有外國網民大讚Elite 75t 即使沒有主動降噪，其隔音能力都有力挑機apple AirPods Pro。而筆者在記招內試過戴上75t播歌，再要model在我面前講話，真的只能看到她口郁郁，不太能聽見她說甚麼。

外國gadget網站正評極多，不少人認為Elite 75t 的音質比AirPods Pro更好。

圖右為Jabra Elite 75t，比左邊的上一代Jabra Elite 65t 細了整整一圈，縮水30%。（鍾世傑 攝）

雖不是主動降噪 卻加碼4收音咪除雜音你可能會擔心（圖上）Jabra Elite 75t 飛走了向前突出的收音咪會影響通話，實情今代將防風、減環境雜音的收音咪由3支加至4支，雖然沒表明有「主動降噪」，但其實已經做了減噪。通話時人聲突出，不過環境聲方面，因為test當日未能帶出戶外玩，所以不敢亂下評語，請留意接下來的評測報告。

而音樂方面，iOS/Android都有Jabra Sound +手機應用程式，可以自己調音，不用擔心。

Jabra Sound +手機應用程式