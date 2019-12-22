日系AVIOT TE-BD21f超輕身！首款3單元真無線藍牙耳機上手玩

日本品牌AVIOT向來設計的耳機都走輕便和文青風格，但在細小外型下內在實力卻反差地強勁，最近該廠新推首對內置混合3單元真無線藍牙耳機「TE-BD21f」，體積只有手指頭大卻擁有3單元的TWS，到底音色如何？

AVIOT TE-BD21f以1動圈及2動鐵單元作驅動，這個組一看便知是高中音動鐵，低音則交給動圈處理，如果是傳統有線耳機的話相信沒什麼特別，但來到以藍牙5.0連接的真無線耳機便令人很有一試的衝動。以AVIOT一貫調音來說，低音都會偏重，今次的TE-BD21f也不例外，低頻同樣厚實，下潛力在無線耳機當中屬出色級別，而且廠方今次更著重平衡感，高中音相效過去產品有力，不止突出低音一途。但是礙於無線耳機先天缺憾，高音難免有點失真，總括而言TE-BD21f沒有辜負3單元的配置，喜歡聽電音和搖滾的朋友，應該較為適合。

AVIOT TE-BD21f香港行貨建議零售價為HK$1,580屬入門級價錢。

至於說到特色，AVIOT耳機最大賣點必定是日系風格，配合輕便外型感覺十分高雅，迎合女士口味。今次TE-BD21f連充電盒都很精緻，推蓋式設計單手都不費力就能打開，加上黑色和銀色搭配，更有文青Feel。除了外表，TE-BD21f電池續航力達7小時，充電盒額外可替耳機充滿電3次，內涵同樣有實際。此外，如果使用Android手機還可以支援aptX制式，高清播放時全面發揮3單元的效能。

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