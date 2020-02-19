武漢肺炎令iPhone供應短缺？富士康出3000人民幣獎金仍無人復工？

受武漢肺炎疫情影響，大量中國工廠被迫停工或只能維持低生產量，因此除口罩外，不少商品都出現短缺的問題。iPhone 最大的組裝工埸鄭州富士康，為了盡快回復生產，更以獎金鼓勵員工上班，不過成效並不符合預期。

命仔緊要？還是人民幣吸引？

鄭州富士康已正式復工，而且推出鼓勵政策，符合條件的在職員工可獲得 3000 元人民幣獎勵，打算吸引更多員工回到崗位。鄭州富士康的員工表示，復工已經 4 日，但上人數仍未過千，低於公司所需要的人力。據了解，鄭州富士康只通知鄭州市戶口的員工復工，其他地區的員工就算能回到鄭州，才未能復工。

用「健康碼」防止二次爆發

富士康公司的宿舍貼出公告，進入宿舍要掃 QR code，查詢 30 日內的行動紀錄，而且要量度體溫及消毒後才能進入。鄭州市政府同時要求回廠工作的工人，應先自我檢疫 7 到 14 日，防止在工廠發生區域感染。

iPhone 供應短缺？

富士康作為 iPhone 主要的工廠，停工直接影響到 iPhone 的生產。Apple 早前公開透露，雖然旗下的 iPhone 廠房生產線已經重開，不過工廠的復工速度比他們預期慢，短期內或會暫時限制 iPhone 11 系列手機的全球供應。同時，iPhone 供應短缺將短暫影響 Apple 的全球收入。由於武漢肺炎疫情仍未明朗，工廠在短時間內復甦的可能性偏低，更有機會影響 iPhone 2020 年新機的生產，未知這是否再現先達炒 iPhone 的契機呢？

資料來源：自由時報