電動車發展表面風光　即睇背後三大隱形難題阻礙普及

電動車看似前途大好，但是我們得說說背後隱藏著三大隱憂。尤其是電動汽車。相信你看過不少電動車其實不環保的報導，例如，新加坡政府認為Tesla並不能解決環保問題，大眾交通才能具體改善環境污染及地球暖化。電動車行駛過程中不排碳、噪音低，但除了電力供應（這牽涉到國家能源策略，太複雜），電池的製造過程與報廢回收更是不環保。 文： Seven Lo, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

電動車是未來，不對！這已是現在進行式。除了Tesla Model 3、BWM i3、Jaguar I-Pace、Nissan Leaf，2020年還有Porsche Taycan、M-Benz EQC、Audi e-tron…電動時空瞬間駕到的概念！

▼▼▼電動車看似前途大好，但是我們得說說背後隱藏著三大隱憂。尤其是電動汽車。▼▼▼

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電動車售價偏高 成本壓不下來！

別以為拆掉引擎/變速箱再裝入摩打/電池就是電動車，電動車需要，這是全新系統，需要一套全新的車體與平台，需要全新設計、全新開發、全新生產廠房…也就是非常燒錢。

汽車發明於19世紀末，一開始只有王公貴族有錢人才能享用，Henry Ford端出Model T讓汽車大量化、平價化，經過百年，汽車成家家戶戶都能買起的生活必需品。傳統汽車早已建立獲利機制，可是電動汽車還.沒.有.。

少了百年時間養成，電動汽車的獲利機制來不及建立，成本壓不下來，價貴貴就難以賣多多。電動汽車靠輔助才能提升售價競爭力，來自民脂民膏的補助終究會歸零。

建立獲利機制需要時間，此時我們要看看Tesla，這家不被歸類為傳統汽車的「3C仔」生產電動汽車已經十年，才有辦法推出價錢很有競爭力的Model 3（但與大眾消費能力有段距離）。

充電問題

車廠要做不外乎降低成本、拉抬銷量，但不是頭過身就過…。

一兩部電動汽車充電，沒什麼問題，但是當電動汽車數量提升，一堆電動汽車一起充電時問題就大了。我們可以把電想像成水，傍晚時刻，家家戶戶擠在一起洗碗洗澡洗衣服為什麼不會停水？因為你家頂樓有平時默默儲水的水塔。同理，無論是自宅充電或是公共充電系統，當多輛電動汽車一起充電時，供電不足就是個大問題。目前有個解決方案是使用大型儲蓄池（相當於水塔），也就是「儲能貨櫃」的概念，離峰儲電，尖峰供電。

大量供電需要完善的配套措施，牽涉到住戶管理單位、儲電系統與設備、政府、法規，還有電力公司。搞定這些，使用電動汽車才能比較後顧無憂。

到底是真環保還是偽環保？

相信你看過不少電動車其實不環保的報導，例如，新加坡政府認為Tesla並不能解決環保問題，大眾交通才能具體改善環境污染及地球暖化。

電動車行駛過程中不排碳、噪音低，但除了電力供應（這牽涉到國家能源策略，太複雜），電池的製造過程與報廢回收更是不環保。

效能下滑的電池可以組合成儲電系統（第一階段回收），但電池終究會陣亡，屆時得仰賴回收利用系統。目前，電動車的電池主流材料為鋰，還添加了鈷、錳、鎳，這些有價值金屬回收難度高。據悉，目前台灣只有兩家自行回收業者，境外輸出處理也只有三家，鋰電池汰換潮來臨時，只能看著辦。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：關於電動車發展背後的三大隱形難題】