【肺炎口罩】K Kwong研發可換芯HK MASK　重用數百次　教全民DIY

武漢肺炎疫情肆虐，市面仍然口罩難求。暫未見政府措施到位，民間繼續自救，香港大學化學系博士K Kwong鄺士山，研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」，在寒冬之中送上一絲溫暖。

（區慶威攝）

K Kwong今日（2月21日）舉行記者會交代「HK MASK」詳情。

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據了解，K Kwong研發的口罩由布口罩套和濾芯（Filter）組成，只要替換濾芯，布口罩就可以循環再用，預計濾芯售價可低至2元。

K Kwong另指出，Filter四角一定要突出口罩套外，確保空氣一定要經過Filter 進入，而其實用2張紙巾都可以做到70%過濾（= N70），故若無filter，可以用紙巾代替。

他希望HK MASK概念將來可以登陸日本。

計劃獲社企「棠樂匯坊」支援，K Kwong之前接受傳媒訪問時透露，製作重點是低成本，口罩暫以恤衫布及綿布製作，因容易購買，而且方便用熱水或燙斗以高熱消毒，可重複使用數百次。

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K Kwong又說，除了可購買口罩，口罩設計圖亦會在網上公開，並有短片教授製作方法，歡迎加以改良自製，期望香港人和全世界也不用再搶購口罩。

不過K Kwong今日在記者會提到，若果DIY製作，建議用棉類物料，因為需要承受100度以上高溫消毒。他指出，雖然用人造纖維物料都有部份可以承受100度以上高溫，但市民未必懂分辨哪種物料有過濾效果，亦可以抵受高溫消毒。