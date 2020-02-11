【武漢肺炎】蘋果延長產品保養限期　要符合一條件　有咩唔包？

武漢肺炎肆虐，蘋果（Apple）早前已宣布內地Apple Store全線休業，香港Apple Store亦縮短了營業時間，服務大受影響，包括保養服務（保固服務）等。不過據報蘋果決定延長產品保養期，只要符合一個條件，就可以受惠！

「IT之家」報道，蘋果已向國內授權服務商發送內部信，延長武漢肺炎疫情期間產品保固期。

（資料圖片）

根據內部信，出於公共衛生與健康預防考慮，以及近期維修服務選項有限，一些客戶把產品送修時可能遇到延遲情況，故若用戶產品在2020年1月1日之後過期，將可以獲得一次性例外保養。

是次例外保養適用於中國大陸、香港、台灣和澳門地區客戶，有效期至2020年3月31日，保障範圍與原有產品保固一致。

不過，「意外損壞」不納入此次例外保固中。

（Apple）

但提提大家，蘋果暫未有官方回應，故若產品保固於2020年1月1日後過期而要維修，可先致電Apple Store或蘋果授權的維修服務商查詢，以免糾紛。

資料來源：IT之家、cnbeta

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Apple表示已發現充電問題的iPhone XS，iPhone XS Max和iPhone XR智慧型電池護殼可能出現以下一種或多種情況（點擊放大圖片細睇詳情）：

受影響的智慧型電池護殼由2019年1月到2019年10月間製造。Apple指這並非安全問題，Apple或Apple授權服務提供商將免費為受影響用家更換電池殼。

符合資格的裝置，可到 Apple或Apple授權維修中心免費更換。用家可尋找Apple授權維修中心或向Apple Store零售店預約時間。

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