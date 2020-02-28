Samsung Galaxy S20 Ultra又影月亮　100倍變焦官方試相咩效果？

在二月頭，Samsung 就為我們帶來 2020 年度旗艦手機 Galaxy S20 系列，當中最受觸目當然是搭載 1億像素+TOF 鏡頭的 Galaxy S20 Ultra。

近日 Samsung 官方就發放 S20 Ultra 100倍變焦的試相，可見使用100倍變焦拍攝的月亮依然保留不俗的清晰度，並分開 1倍、50倍至100倍展示。

另一張試相可看到 1 億像素鏡頭的成像質素，從下圖可見在視野廣闊的場景下，Galaxy S20 Ultra 主鏡頭攝力出色，無論是後方牧羊犬，還是羊的毛髮都能清楚顯示，成像素質更可以用極佳來形容，相信這全賴 1 億像素鏡頭的實力。

Samsung Galaxy S20 Ultra 100倍變焦官方試相（Samsung）

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Galaxy S20 Ultra 搭載 ISOCELL Bright HM1 cmos

筆者早前曾撰文提及 Galaxy S20 Ultra 所採用的1億像素鏡頭並非小米 Note 10 的 ISOCELL Bright HMX 感光元件，而是採用同日發布的新一代 108MP cmos ISOCELL Bright HM1，也就是 HMX 的升級版。雖同為 1/1.33″ 尺寸，但是由於採用業界最先進的 Nonacell 技術，即 9 合 1 合成技術，這是味著 Galaxy S20 Ultra 在低光環境下拍攝的表現將更為理想。

Nonacell 技術令 Galaxy S20 Ultra 可實現 9 個像素點合成為 1 ，合成後並以單一像素面積 2.4μm 1200萬像素輸出，大大提升手機低光拍攝的效能。換句話說 Nonacell 技術是 Tetracell 的增強版，進光量也達後者兩倍以上。

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