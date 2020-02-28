Samsung Galaxy S20 Ultra又影月亮　100倍變焦官方試相咩效果？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

在二月頭，Samsung 就為我們帶來 2020 年度旗艦手機 Galaxy S20 系列，當中最受觸目當然是搭載 1億像素+TOF 鏡頭的 Galaxy S20 Ultra。

近日 Samsung 官方就發放 S20 Ultra 100倍變焦的試相，可見使用100倍變焦拍攝的月亮依然保留不俗的清晰度，並分開 1倍、50倍至100倍展示。

另一張試相可看到 1 億像素鏡頭的成像質素，從下圖可見在視野廣闊的場景下，Galaxy S20 Ultra 主鏡頭攝力出色，無論是後方牧羊犬，還是羊的毛髮都能清楚顯示，成像素質更可以用極佳來形容，相信這全賴 1 億像素鏡頭的實力。

Samsung Galaxy S20 Ultra 100倍變焦官方試相（Samsung）

▼▼▼相關圖輯：即睇全新Galaxy S20系列▼▼▼

+20
+19
+18

Galaxy S20 Ultra 搭載 ISOCELL Bright HM1 cmos

筆者早前曾撰文提及 Galaxy S20 Ultra 所採用的1億像素鏡頭並非小米 Note 10 的 ISOCELL Bright HMX 感光元件，而是採用同日發布的新一代 108MP cmos ISOCELL Bright HM1，也就是 HMX 的升級版。雖同為 1/1.33″ 尺寸，但是由於採用業界最先進的 Nonacell 技術，即 9 合 1 合成技術，這是味著 Galaxy S20 Ultra 在低光環境下拍攝的表現將更為理想。

Nonacell 技術令 Galaxy S20 Ultra 可實現 9 個像素點合成為 1 ，合成後並以單一像素面積 2.4μm 1200萬像素輸出，大大提升手機低光拍攝的效能。換句話說 Nonacell 技術是 Tetracell 的增強版，進光量也達後者兩倍以上。

小米10、Galaxy S20 Ultra一億像素鏡頭對決　邊部影相質素更高？
Samsung Galaxy S20為5G手機戰揭序幕　iPhone、華為能否一戰？
Samsung Galaxy Note 20系列或提早至7月發布　採用屏下鏡頭技術
期待Samsung Galaxy S20拍8K影片？你首先要知每條片佔幾多容量……
Samsung Galaxy S20 Ultra 實測：120Hz 屏幕會唔會好食電？
Samsung Galaxy Z Flip推出　即睇三大最潮摺機分析邊部最好？

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。