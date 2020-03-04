VAIO SX12 2020 Notebook評測：輕巧899g配六核處理器延續傳統

筆記本電腦（Notebook）的重量和厚度誰更影響用戶體驗，答案顯而易見：重量。只要厚度適中，很多用戶都會選擇更輕的筆記本，外出攜帶的時候壓力比較小。其實很長一段時間，VAIO一直在筆記本重量上做文章，在採用主流硬件規格的情況下儘可能降低重量，這也成為VAIO筆記本最突出的特色。VAIO SX12是一款899g的筆記本，同時它還擁有10th Gen Inter Core i7-10710U，後者可是一顆六核心十二線程處理器。輕悍就是VAIO SX12給我留下的最深印象。

我手上這台VAIO SX12的硬件規格為：i7-10710U、8GB RAM、512GB PCIe 3.0×4 SSD、核芯顯卡、35Wh電池、12.5吋屏幕、指紋識別、重量899g、櫻花粉配色。耀世紅、金櫚棕、尊曜黑三個特別版本還支持紅外人臉識別。

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01/ 899g是怎麼做到的

899g的筆記本拿在手裏什麼感覺？兩個字可以概括：輕鬆。它會讓你立刻意識到，原來筆記本的「輕」才是最正確的方向。那麼VAIO SX12是如何做到899g（實測裸機894g）的呢？

第一點相信很多人都想到了，尺寸。VAIO SX12是一台12.5吋的筆記本，個頭要比13.3或14吋的筆記本小一圈，重量自然有優勢。除此之外，VAIO SX12還採用了碳纖維材質，這是一種強度很高、質量很輕的材質，常用於航天器材中。A面（除四周邊框）採用新型UD碳纖維材質，保證機身擁有足夠強度的同時，降低機身重量。此外，VAIO SX12的電池容量為35Wh，相對而言偏小（不過續航表現正常，後面會有測試），進一步降低整機重量。

超輕的重量、小巧的機身再加上我手上這台為櫻花粉配色，特別適合女性用戶。除了櫻花粉配色外，VAIO SX12還有耀世紅、尊曜黑、金棕櫚、深夜黑和月光銀配色，經常出差或習慣上下班攜帶筆記本的朋友總能找到適合自己的配色。

VAIO SX12下沉式轉軸設計（中關村在線授權使用）

VAIO SX12的整體設計依舊延續前代，可謂經典。當然，經典自然有經典的優勢，也有一些「古怪」的堅持。先說優勢，VAIO SX12延續了經典的下沉式轉軸設計，打開屏幕之後轉軸下沉，支起機身。這一設計可以讓機身與桌面呈現一定角度，打字的時候更舒服，符合人體工程學。這一設計被很多品牌致敬，並當作重要賣點宣傳。

「古怪」的堅持則體現在屏幕邊框上。現如今沒有個窄邊框恐怕都不好意思拿出來賣。VAIO SX12確實採用了窄邊框設計，為兩側窄邊框，但上邊框和下邊框的寬度感人。由於下沉式轉軸設計，下邊框還沒有那麼明顯，但上邊框確實有點寬。好在VAIO SX12並沒有「浪費」這個設計，在頂部加入了HD攝像頭，視像會議的時候角度正常，不會出現大鼻孔的情況。而且頂部還有Wi-Fi天線，放在此處也是為了減少機身內電磁信號干擾，提高無線連接穩定性。此外，VAIO SX12還有指紋識別，安全且方便。

在VAIO SX12身上，你能看到「現在」和「過去」，這是品牌語言重要的延續，特別是899g的機身和下沉式轉軸設計，不僅實用，而且經典。VAIO SX12整體設計很獨特，甚至可以稱之為另一種時尚。在滿大街都是MacBook的變種1、變種2的情況下，VAIO仍舊是當年VAIO。

02/ 這接口特別爽

我要大讚VAIO SX12的接口！在接口上，VAIO SX12絕對是「還有誰」的存在。VAIO SX12的接口特別多，以至於比很多朋友買的Type-C擴展塢上的接口還要豐富。VAIO SX12接口分布於機身兩側，其中左側接口分別為電源接口、鎖孔、2×USB3.0、3.5mm耳機/麥克風接口；機身右側分別為VGA、HDMI、全功能Type-C、USB3.1、SD讀卡器。在12.5吋的機身裏，有4個數據接口、3個視頻接口（全功能Type-C與數據接口重疊）、全尺寸SD讀卡器，擴展塢是什麼，能吃嗎？

還有一點不易察覺的優勢，那就是温度佈局。C面燙手是很多筆記本的通病，在高負載的情況下，甚至有些筆記本C面部分位置温度可能高達55°以上。但VAIO SX12的C面始終保持比較低的温度，甚至在拷機的時候也是如此。這是因為VAIO SX12的主板為「倒裝」，也就是CPU核心更貼近D面。所以在進行高負載任務時，C面與CPU核心距離較遠（相對D面而言），所以C面温度感知不明顯，這樣用戶就不會覺得自己被「鐵板燒」。即使放在腿上使用，轉軸可以撐起機身，温度高的地方同樣不會接觸到用戶。

而且VAIO SX12採用的是轉軸處進風、左側出風的設計，所以底部並無開孔，在一定程度上可以減輕進灰程度。

VAIO SX12將電源鍵和電源指示燈結合在一起，所以初次使用的時候會給用戶帶來疑惑。全尺寸鍵盤也獲得好評，鍵帽面積較大，部分按鍵比如shift、enter鍵，鍵帽特別長，鍵與鍵的間距也比較大，鍵程合理，按起來也比較輕柔，再加上白色背光，用起來極其舒服。

觸控板則會讓你產生疑惑。VAIO SX12採用了分離式觸控板，左右按鍵獨立，觸控板面積特別小，我的手在男性用戶群體中算是中等大小，使用起來會有些侷促。但好在鼠標指針移動精確度不錯，同時支持Windows 10的多點觸控方式，偶爾在沒有外置鼠標時使用也是沒什麼問題，而且對於手小一些女性用戶而言可能會更匹配一些，不過這麼小的觸控板放在2020年，總有一種奇怪的感覺。個人感覺觸控板是為鍵盤「做出了犧牲」，如果從這一點來看，屏幕上下邊框較寬或許也是為了鍵盤和觸控板做出的妥協。如果下一代產品能夠用上16:10的屏幕，相信觸控板的面積會更大一些。

屏幕部分，VAIO SX12的屏幕尺寸採用了一塊12.5吋、1920×1080的IPS屏幕，屏幕的觀感不錯，不過測試數據卻不像萬元產品該有的樣子。實測色域覆蓋67% sRGB，最高亮度338cd/m2，平均ΔE=1.4。屏幕的亮度和色準表現不錯，色域覆蓋並不是特別高。

03/ 六核處理器25W釋放

核心硬件是VAIO SX12的優勢。並不是所有輕薄本都能駕馭i7-10710U，這是因為i7-10710U核心多，對供電有更高要求，如果主板供電不足的話，是無法發揮i7-10710U的全部實力。而且i7-10710U也比較貴，所以目前搭載i7-10710U的輕薄本依舊非常少。

i7-10710U是一顆六核心十二線程處理器，這也是U系列首款6核心處理器。實測Cinebench R15多核927cb、單核175cb，Cinebench R20多核1996pts、單核417pts。從分數上看，i7-10710U着實相當給力，已經比i5-9300H這樣的標壓處理器還要強了。

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此外我還進行了單拷測試，在AIDA64系統穩定性測試中，勾選Stress FPU，10分鐘後i7-10710U的頻率穩定在2.4-2.5GHz之間，功耗在穩定在25W左右，核心温度最高89°。從壓力測試來看，i7-10710U的性能釋放相當出色。如此出色成績得益於VAIO TruePerformance技術，可以讓處理器保持比較高的性能輸出。該技術在八代Intel Core時代就有驚人表現，現如今很多廠商都開始優化性能，VAIO在性能層面走在了大眾的前面。

硬盤方面，VAIO SX12採用了一塊512GB的三星PM981a，實測持續讀取3606MB/s、持續寫入2987MB/s，4K隨機讀取52.41MB/s、4K隨機寫入192.4MB/s，毫無疑問是PCIe 3.0 SSD的旗艦表現。

續航方面，VAIO SX12採用了一塊35Wh電池，使用PCMARK 10現代辦公模式進行續航測試，測試亮度150cd/m2，連接Wi-Fi，音量50%。最終VAIO SX12得到8小時7分鐘的續航成績，這對於一塊35Wh的電池而言，續航表現已經非常不錯。

VAIO SX12交流配接器上的USB口（中關村在線授權使用）

VAIO SX12在充電方面有比較獨特的地方。首先交流配接器上留有USB口，可方便用戶為智能手機等設備充電。而且VAIO SX12還支持移動充電功能，那就是可以通過全功能Type-C，讓流動電池、手機充電器為VAIO SX12充電，最低支持5V、1.5A，只不過充電速度較慢而已。這在特殊情況下也延長VAIO SX12的續航時長。

整機性能方面，我使用PCMARK 10 EXTENDED對其進行測試，最終得到總分3011，其中常用基本功能得分8927、生產力得分6968、數位內容創作得分3471、遊戲得分1030。從得分分布來看，VAIO SX12比較適合辦公使用。

04/ 總結

VAIO SX12是一款特立獨行的筆記本，其有着VAIO家族標誌性的設計語言，在重量方面做到了驚人水平，同時在轉軸、接口、鍵盤、性能、充電等方面表現出眾。當然VAIO SX12也有固執的一面，比如邊框、觸控板等。這樣一款獨特的產品加上萬元售價，勢必成為小眾的選擇，因為首先要錢包夠大夠滿才行。

如果你經常出差或者攜帶電腦上下班，更注重便攜性；又或者看膩了Macbook 變種們的外觀；更有甚者，希望選一台顏值能看，性能抗造，出門不撞機的輕薄本，VAIO SX12絕對是一款優秀的產品，也值得更多人關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】