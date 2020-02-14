VAIO S11 日本製造筆電 期間限定半價買得！

因為武漢肺炎的關係，有朋友反映今年農曆新年所得的利是錢不算多，本想用來添置新筆電但卻不太夠． 但今日（2 月 14 日）豐澤網店就推出的限定優惠或者就有幫助，事關在此優惠下，指定筆電半價就可以買到，而且還是標榜日本製造的 VAIO S11！

未過時的 MIJ 設計

VAIO S11 早在 2018 年已經推出市場（蔡浩騰 攝）

VAIO S11 說實在已經推出了近年半日子，全身上下僅處理器規格有些少落伍，用料、設計作為一部商務用／文書用的筆電卻還是相當不俗的選擇，「Made In Japan」當然亦是值得一提的賣點。

+ 3 + 2

S11 的機蓋採用碳纖維物料，機身上 I/O 相當齊全，連新筆電上比較少見、但仍然通用於投影機的 VGA 輸出它都有，比較美中不足的未有配置最新的 USB Type-C 插槽，仍然採用舊式圓頭火牛供電。

店會員限定半價買

VAIO S11 由即日起於豐澤網店推出 iClub 會員優惠，只要是 iClub 會員都可以半價購買，最少只需要＄6290 即可以買到。是次開售的 S11 可以選配 i5-8250U 或 i7-8550U 處理器，並有啡、粉紅、銀三色選擇，主要配置、價錢見下圖：