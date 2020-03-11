iPhone 11 Pro Max 拍4K片一鏡到尾　挑戰電池續航力到底有幾勁？

【iPhone 11 Pro 拍4K影片 博物館】日前有俄羅斯拍攝團隊，為Apple的iPhone 11 Pro / 11 Pro Max進行一次電量續航力挑戰，於俄羅斯最大博物館之一，用iPhone 11 Pro Max拍攝一鏡到尾拍攝4K片，整段4K片拍攝時間比《鐵達尼號》（Titanic）播放時間更長！

用iPhone 11 Pro / 11 Pro Max拍4K片可以續航多久？【Apple】

俄羅斯聖彼得堡「隱士廬博物館」（Hermitage Museum）是世界上最早對外開放的博物館之一（1852年對外開放），曾是沙皇彼得大帝冬天居住的行宮，由嘉芙蓮大帝（Catherine the Great）所建，於1764 年落成。

Apple於聖彼得堡 隱士廬博物館進行iPhone拍攝實驗 【Apple圖片】

日前Apple在這個聖彼得堡地標之一進行一場影像實驗，由俄羅斯新晉女導演 Axinya Gog 執導，於隱士廬博物館全程使用iPhone 11 Pro Max拍攝4K 紀錄片《Hermitage》，以全程一鏡到尾方式進行的影像實驗，除了4K拍攝效果外，更考驗iPhone 11 Pro Max在長時間執行同步拍攝、儲存影片及電池續航對以上拍攝工作影響，並紀錄隱士廬博物館內45個古色古香展覽廳，及其藏品親歷其境漫遊一番。

拍攝過程中，導演 Axinya Gog 以iPhone 11 Pro Max以5小時19分28秒完成整個拍攝，除了記錄隱士廬博物館中，沙皇時代建築風格外，藏品中亦包括5位藝術大師 Rubens、Rembrandt、Tiziano Vecellio、Caravaggio、El Greco作品，同時更以音樂及光影串連整套紀錄片。據Axinya Gog表示，iPhone 11 Pro Max在整個經歷超過5小時、一鏡到尾拍攝過程後，以剩下19％電力作結，iPhone在超過5小時的不停處理拍攝、儲存影片中，電池續航力亦能提供令用家能穩妥完成拍攝工作的能力。

▼▼4K 紀錄片《Hermitage》逐格睇▼▼

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而拍攝團隊在紀錄片計畫中，考慮到以一鏡拍攝時，為不影響拍攝時調整光影數據（ISO、白平衡、對焦等）而觸控屏幕影響效果，更開發了一個以Apple Watch遙距操控拍攝時調整效果的「Catch」app（售價HK$78），由拍攝4K片至控制數據，由iPhone 11 Pro Max及Apple Watch 互相配合下完成。