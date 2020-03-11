iPhone 11 Pro Max 拍4K片一鏡到尾　挑戰電池續航力到底有幾勁？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iPhone 11 Pro 拍4K影片 博物館】日前有俄羅斯拍攝團隊，為Apple的iPhone 11 Pro / 11 Pro Max進行一次電量續航力挑戰，於俄羅斯最大博物館之一，用iPhone 11 Pro Max拍攝一鏡到尾拍攝4K片，整段4K片拍攝時間比《鐵達尼號》（Titanic）播放時間更長！

用iPhone 11 Pro / 11 Pro Max拍4K片可以續航多久？【Apple】

俄羅斯聖彼得堡「隱士廬博物館」（Hermitage Museum）是世界上最早對外開放的博物館之一（1852年對外開放），曾是沙皇彼得大帝冬天居住的行宮，由嘉芙蓮大帝（Catherine the Great）所建，於1764 年落成。

Apple於聖彼得堡 隱士廬博物館進行iPhone拍攝實驗 【Apple圖片】

日前Apple在這個聖彼得堡地標之一進行一場影像實驗，由俄羅斯新晉女導演 Axinya Gog 執導，於隱士廬博物館全程使用iPhone 11 Pro Max拍攝4K 紀錄片《Hermitage》，以全程一鏡到尾方式進行的影像實驗，除了4K拍攝效果外，更考驗iPhone 11 Pro Max在長時間執行同步拍攝、儲存影片及電池續航對以上拍攝工作影響，並紀錄隱士廬博物館內45個古色古香展覽廳，及其藏品親歷其境漫遊一番。

拍攝過程中，導演 Axinya Gog 以iPhone 11 Pro Max以5小時19分28秒完成整個拍攝，除了記錄隱士廬博物館中，沙皇時代建築風格外，藏品中亦包括5位藝術大師 Rubens、Rembrandt、Tiziano Vecellio、Caravaggio、El Greco作品，同時更以音樂及光影串連整套紀錄片。據Axinya Gog表示，iPhone 11 Pro Max在整個經歷超過5小時、一鏡到尾拍攝過程後，以剩下19％電力作結，iPhone在超過5小時的不停處理拍攝、儲存影片中，電池續航力亦能提供令用家能穩妥完成拍攝工作的能力。

▼▼4K 紀錄片《Hermitage》逐格睇▼▼

+12
+11
+10

而拍攝團隊在紀錄片計畫中，考慮到以一鏡拍攝時，為不影響拍攝時調整光影數據（ISO、白平衡、對焦等）而觸控屏幕影響效果，更開發了一個以Apple Watch遙距操控拍攝時調整效果的「Catch」app（售價HK$78），由拍攝4K片至控制數據，由iPhone 11 Pro Max及Apple Watch 互相配合下完成。

以Catch App下，Apple Watch可遙控iPhone改變光影數值，拍出更佳效果【Apple HK圖片】

【iPhone教學】經常無電？設定檢查電量百分比、Siri自動慳電
iOS 14或增「列表視圖」模式轉移功能　可於清單瀏覽不同Apps
【iPhone 11】夜間模式拍攝比賽得獎名單公佈 三招成就高質夜拍
iPhone 11系列夜間模式攝影大賽 Apple公開全球6強相片靚到你唔信
iPhone 11 Pro 拍攝Lady Gaga《Stupid love》MV　真係咁易拍到？
Lady Gaga拍新MV器材簡單到你唔信　成品高質網民讚似《Mad Max》
電影反派角色不准用iPhone星戰8導演：Apple產品授權嚴限使用方式
【換iPhone教學】想換新機但唔知換邊款？一文教你衡量價格與功能
iPhone課金訂閱收據迫爆Email郵箱？簡單步驟設定停止接收教學
大量Apple用家收不到App Store、iTunes收據？教你iPhone搵單方法
iPhone 11 Pro輻射超標！加拿大實驗室測試：超美國安全上限逾倍
iPhone 12 及 9 隨時延期　最強分析師預告富士康復工對銷情影響
iPhone / iPad iOS 13.4測試啟動 新Memoji、iCloud共享再現
iOS 13.4 Beta增CarKey iPhone及Apple Watch變車匙支援NFC功能
【究竟幾時有？】iPhone八達通延至2020　Apple Pay技術問題？
iPhone 11 Pro Max被FBI破解？特朗普堅持要Apple解鎖疑犯機？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。