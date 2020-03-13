盡用 Samsung Galaxy S20 120Hz 更新率 1分鐘快速設定指南

Samsung Galaxy S20 系列於 3 月 20 日正式開賣，今代旗艦機在屏幕顯示技術上更進一步，不但帶來 2K 像素屏幕，其屏幕更新率更提升至 120Hz，值得用戶花時間進行設定。（文：黎生）

Samsung Galaxy S20 系列全綫採用全新的 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，使屏幕更新率達到 120Hz，為用戶帶來更流暢的介面及使用體驗。

不過，為了保持手機電池耐用，Samsung 出廠設定只是 60Hz，用戶需要自行設定才行。值得一提是，若將屏幕更新率設定為 120Hz，手機電量將會稍為受到影響。

其實 Samsung Galaxy S20 系列不但需要就「屏幕更新率」進行額外設定，用戶亦以就手機屏幕解像度進行設定。手機出廠預設為「FHD+（2,400 x 1,080）」，而用戶可以自行設定至「WQHD+（3,200 x 1,440）」。

另外 Samsung Galaxy S20 系列採用 Android 10 系統，故用戶亦可以在「顯示」內，選擇「黑暗模式」。

Samsung Galaxy S20 系列介面同樣備有「黑暗」模式可借選擇。

而家嚟3香港上台預訂全新Samsung Galaxy S20 系列，即享Pre 5G早鳥限時優惠，包4.5G任用數據連Net+，當5G一到，自動升級至5G服務及每月額外100GB數據，再送Galaxy Buds+無線耳機。（即按）http://bit.ly/2xB16wL