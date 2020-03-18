iPhone 9、iPad Pro 會如期登場？Apple 3 月發布傳聞分析

在過去半年，Apple 在 3 月發表新產品的傳聞甚囂塵上，當中包括最多人留意的平價版 iPhone、即 iPhone SE 2 或 iPhone 9；但一場肺炎疫情，令生產線停頓，Apple 會否如期發表新品頓時變得撲朔迷離。究竟 Apple 能否在 3 月完結前完成新品發布？新品究竟會是甚麼？以下就與大家來看看相關傳聞、一同等待新機臨到！

Apple 新品發布會的日期是何時？

在數月前的傳聞當中，有消息來源指出 Apple 會在 3 月中、甚至有確切日期 3 月 16 日舉行新品發布會，不過在此文動筆之時已然是 3 月 18 日，故這傳聞已經不攻自破，背後原因當然也不能排除肺炎疫情使活動延期的可能性。

上年度 Apple 的特別發布會就定在 3 月 25 日舉行，但在疫情之下，所有大型活動停辦，同類發表大會應該很難出現（圖 Apple）

不過，在另一方面，有德國媒體 iPhoneTicker.de 較早前就指有 Apple 內部消息來源稱 Apple 將會在 3 月 31 日舉行發布會，並在 4 月 3 日開始新產品的發售。

今次登場的新品會有甚麼？

今次在 Apple 新品發布會上將會現身的新作，如無意外就包括了 iPhone 9（或稱 iPhone SE2） 以及 iPad Pro 的最新一代。

而頗為有趣的是，是次登場的 iPhone 9 應該並非得一部機，而是像舊代 iPhone 一樣成對上市，除了 4.7 吋屏幕的 iPhone 9 之外，還大有可能連同 5.5 吋大屏的 iPhone 9 Plus。`

兩個尺寸的 iPhone 9，剛好對應同樣有兩個尺寸選擇的 iPhone 8 系列（圖 Business Insider）

至於 iPad Pro 方面，如果今次 Apple 有更新的話，就將是第 4 代的 iPad Pro，傳聞中會是 12.9 吋屏幕的型號換代，預料它將會保留窄邊屏幕、上代新加入的 USB Type-C 插槽，只是處理器換成新的。

新 iPhone 的配置與售價？

在 3 月這趟發表的 iPhone 9，在傳聞中多次強調它是一部以平價為主力定位的手機，機身設計沿用 iPhone 8 系列的模樣，由於不是全面屏的關係，舊世代的實體指模 TouchID 預計也會在 iPhone 9 上「復辟」，只不過在舊硬件入面，iPhone 9 很有可能會採用 A13 Bionic 處理器，使其擁有與最新的 iPhone 11 差不的運算潛力。

售價將會是 iPhone 9 最大的賣點，根據一向對 Apple 產品消息靈通的分析師郭明錤早前透露的消息，iPhone 9 的售價將有 iPhone 11 的一半價錢，但卻有著同級配置，如果屬實，iPhone 9 就將會是一部擁有超強性價比的 Apple 新機。