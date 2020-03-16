HK MASK．肺炎口罩｜可重用口罩今預購　購買方法及須知一文看清

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【HK MASK預購】為應對新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19），香港大學化學系博士K Kwong鄺士山早前研發出可循環再用、香港製造的口罩「HK MASK」。支援計劃的社企「裳樂匯坊」宣布今早11時於網上進行第二輪預購。

(資料圖片/區慶威攝)

↓↓↓ 「HK MASK」規格及詳情：（點小圖放大看） ↓↓↓

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「裳樂匯坊」今次出售產品如下：

預購流程、付款方法、須知：

1. 於網上填表（按此）申請，先到先得

2. 同日晚上7時截止/超過9000人截止

3. 3月18日之前於網上公布成功訂購者名單，同時向成功訂購者發出電郵（3月19日到21日）

4. 成功購入者付款後（3月21日到27日），會順序寄出

5. 預計發貨日期:3月尾開始

6. 每人限買口罩套裝及濾芯各一套

7. 線上付款只可用visa/master，不接受其他付款方式

8. 如果重複訂單，只會保留一張單而取消其他重複訂單

K Kwong研發的「HK MASK」口罩由布口罩套和濾芯（Filter）組成，只要替換濾芯，布口罩就可以循環再用。不過K Kwong提醒，濾芯只作一次使用，建議每4小時更換；若DIY製作，建議用棉類物料，因為需要承受100度以上高溫消毒。

K Kwong又強調，歡迎加以改良自製，期望香港人和全世界也不用再搶購口罩。

【肺炎口罩】可重用HK MASK全民DIY　教你點下載圖紙及製作

（資料圖片/區慶威攝）

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