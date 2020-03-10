【masHker本土好罩】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情下口罩及防疫用品供應緊張，民間繼續自救。本地社企品牌「masHker本土好罩」明日（3月10日）會在Facebook預售口罩，更首推港人「買2盒捐1盒」慈善計劃，今日（3月10日）中午一時在網上派2萬籌。

（masHker本土好罩）

「masHker本土好罩」由正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的四名年輕人創立，在葵興找到合適地方設立口罩生產線，預計口罩最快4月初投產，4月底出貨。

至於「買2捐1」慈善計劃，意思是以248元價購入兩盒「masHker本土好罩」口罩（每盒50+1片）作自甪（每人限買4盒），而每項「買2捐1」交易，「masHker本土好罩」會捐出一盒50+1片裝予病友團體或組織；「+1」則是鼓勵分享，把慈善版額外的1片送贈身邊有需要的人。

masHker本土好罩預購詳情

時間：下午1時正

領籌網址：按此前往派發籌數：二萬張

【登記六部曲】

1. 於活動開始後，登入領籌網址

2. 填寫個人電郵地址作登記，每個電郵地址只可領籌一次

3. 耐心等待結果，若登記成功，您會很快看到您的登記電郵地址和領籌號碼。 若不成功，頁面會顯示領籌不成功。系統將於下午1時15分至3時之間發出電郵至成功登記者

4. 成功登記之電郵中有一條專屬您的購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次。已收到電郵的顧客，系統確保可於當天23:59前到購買連結結帳

5. 進入購買連結，二選一，選擇產品並加入購物車，請不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，然後選取送貨或取貨方式。記得結帳時，不用心急，可慢慢填上所需資料

6. 選擇付款方式，輸入購買碼完成交易

↓↓↓↓購買流程（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 15 + 14 + 13

「本土好罩」每盒有51個，目的是傳承「+1分享」精神。（masHker本土好罩FB圖片）

領取時間：

預計於今年4月初正式投產，出貨日期定於4月底

領取地點選項:

「masHker本土好罩 」葵興工廠總部 (地址稍後於電郵公佈)

順豐到付 – 順豐智能櫃、順豐站或指定送貨地址

注意事項免DQ

1. 每個電郵只可以領取一次籌號

2. 不要更改貨品數量，維持數量為「1」，不然未必可結賬

3. 填寫的資料必須正確，如有錯誤、遺漏或無法辨識，登記有機會作廢

4. 登記一經確認，不能更改任何資料

5. 如有任何爭議，「masHker本土好罩」保留最終決定權

口罩詳情：masHker Care