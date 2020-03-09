假冒HKTVmall、百佳專頁網上出現！4招分清真假　避開網騙陷阱！

【HKTVmall假冒網站又出現】武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情下口罩需求大增，HKTV mall成為其中一條「救命草」，但近日再次出現假冒HKTVmall網站，大家要小心進錯假網站，招致損失。另外也有假冒百佳專頁，同樣要留神！

（HKTVmall Facebook）

真‧HKTVmall於Facebook發帖，呼籲市民留意假冒HKTVmall的Facebook專頁「HKTVmall_HK」，提醒要保持警覺，別讓不法份子騙取資料或金錢。該網站並使用了正版HKTVmall的Facebook專頁圖片，幾可亂真，

要如何分清真假HKTVmall專頁，可看以下方法：

+ 4 + 3 + 2

今次已非首次出現假冒HKTVmall Facebook專頁，大家網購時必須留神，提防假冒。

（資料圖片）

網上亦現假百佳專頁

除了HKTVmall，百佳Facebook專頁亦成為假冒對象，更舉辦了「抽獎活動」，要填寫姓名及電郵等資料。

該假冒百佳Facebook抽獎活動，竟然寫上了HKTVmal。（假冒百佳專頁）

要分辨真假百佳專頁其實很簡單，包括以下幾點：