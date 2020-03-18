Apple「意外」自爆？iPad Pro 2020 新型號官網驚現？

【iPad Pro傳聞】Apple平板iPad專業版iPad Pro，早前傳出於歐亞經濟委員會內的資料庫中找到，即將推出預載 iPadOS 13 的新一代 iPad 型號資料，當外界全面預計iPad Pro在本星期內公布同時，有網民發現Apple官方網站的使用手冊中也發現新iPad Pro的型號代碼，看來這次蘋果「意外」流出也能引證坊間傳說所言非虛。

iPad Pro 2020是否如傳聞中換上iPhone 11 Pro的機背3鏡頭設計，有待未來一星期驗證 【設計圖片 / 渲染圖 】

據加拿大網站「iPhone in Canada」報道，Apple 中國網站內一則「iPadOS 13 - iPad 使用手册」中一頁「iPad 的重要安全性信息」中有關輻射資料表列中，內地「威鋒」討論區中網民 MarcusKei 意外發現蘋果將新型號代碼加入「無線局域網版型號」中，並註明4個新無線局域網版型號包括：A2228、A2229、A2231 及 A2233 ，並列出4個型號分別代表兩款不同尺寸iPad Pro（11吋、12.9吋），各自擁有純Wifi版 （無線局域網）及 Wifi+流動網絡（蜂窩網絡）版。雖然這「意外」流出的4個型號已在該使用手冊中刪除，但MarcusKei亦在討論區中貼出截圖，顯示Apple曾流出以下型號並確切存在。

蘋果中國網站流出型號

11吋 iPad Pro 無線局域網 Wifi版 : A2228；CMIIT ID: 2019AJXXXX11吋 iPad Pro 蜂窩網絡 （Wifi+流動網絡）A2231 ；CMIIT ID: 2019AJXXXX 12.9吋 iPad Pro 無線局域網 Wifi版 ： A2229；CMIIT ID: 2019AJXXXX 12.9吋 iPad Pro 蜂窩網絡（Wifi+流動網絡）A2233； CMIIT ID: 2019AJXXXX

網民發現Apple中國網站流出的4個iPad Pro型號【feng.com社群截圖】

另一則消息來自Twitter上消息，著名Apple爆料人 CoinX 在Twitter上回答有關iPad Pro應否現在入手的回應中，CoinX斬釘截鐵地回答：Wait！ 這是否有確切消息，叫人等待即將公布的iPad Pro 2020嗎？

iPad Pro與iPhone 9等蘋果新品，據多方面消息來源指，將於本星期內發表，平價版 iPhone（ iPhone SE 2 或 iPhone 9 ）或是 第4代 11吋、12.9 吋屏幕的iPad Pro換代，保留窄邊屏幕、加入3鏡頭或只是處理器換成A13 Bionic的普通升級，就要密切留意報道。

相關報道：iPhone 9、iPad Pro 會如期登場？Apple 3 月發布傳聞分析

資料來源：iPhone in Canada Blog