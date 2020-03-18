2020 新 MacBook Air 小升級：鍵盤更好打 再減價 $1700！

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當外界一直傳聞發布會延遲甚至取消之際，Apple 在稍早前就先祭出兩部新機震懾消費者，其中最大變化的當然是新版本 iPad Pro，不過要買日常辦公用機，升級後的 Macbook Air 可能更是首選？

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2020 年版本的 MacBook Air 在外觀設計上並沒有任何變化，但其鍵盤就由被受詬病的 Butterfly Keyboard 變成早前已經在 16 吋 Macbook Pro 上登場的新精妙鍵盤（Magic Keyboard），預料打字手感將會有著莫大提升，也會大大減低故障機會與維修難度。

屏幕依然是 13 吋的 Retina 高解像度屏幕（圖 Apple）

最叫人感到興奮的，相信是這一代在性價比上的提升，Macbook Air 2020 新版本的售價改由港幣＄7799 起步，對比上一代便宜了足足＄1700。

2020 新版本 Macbook Air 的香港售價（圖 Apple）

雖然起步規格就由 Core i5 處理器變成了 Core i3，但一來第 10 代 Intel Core 的效能更佳，二來今代的內存 SSD 起步容量就由 128GB 加倍到 256GB，作為文書機而言更為實用，而且這處理器上的小降格，對於衝著 Macbook Air 纖巧外型而來的用家基本上應沒有絲毫影響。

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