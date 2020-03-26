任天堂捐贈 9500 個 N95 予當地抗疫人員　口罩來源竟是公司庫存

【武漢肺炎】（新冠肺炎／COVID-19）不只疫情令人擔憂，抗疫用品的短缺更令人心惶惶，如西班牙口罩缺貨甚至炒愈 $2000 一個，前線的抗疫人員（醫護﹑救護員等）每日所需的數量也不足夠，令抗疫的難度大增。遊戲公司任天堂（Nintendo）就在這個物資短缺的情況下，把 9,500 個 N95 口罩贈予當地前線抗疫人員。

向前線贈予 9500 個 N95

任天堂今次贈予口罩的地區主要是華盛頓州的北灣市（North Bend），同時亦是全球最大遊戲公司的生產設施所有地。在北灣市的感謝貼文中寫到，任天堂代表 Jerry Danson 認為當地的前線抗疫人員比他們更需要口罩，因此把 9,500 個 N95（8610）贈予北灣市當地的緊急需要，同時履行任天堂的企業社會責任「Putting Smiles on the Faces of Everyone Nintendo Touches」（讓每個接觸任天堂的人都會綻放笑容）。

任天堂贈閱當地的 N95 口罩（Google 圖片）

口罩短缺下的來源

在全國抗疫產品供應緊張的時候，為什麼任天堂能輕易找到 9,500 個「口罩中的口罩」N95 呢？在疫情爆發前，任天堂已根據公司的應急準備計劃，早就準備好一些用來面對突然情況的用品。因此，作為遊戲公司的任天堂，在貨倉內也能找到多達 9500 個 N95 口罩，任天堂這一手應該不能解決口罩緊張的問題，但至少得以舒緩，和幫助當地爭取更多時間生產和購入抗疫產品。

資料來源：North Bend Gov

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