任天堂捐贈 9500 個 N95 予當地抗疫人員　口罩來源竟是公司庫存

【武漢肺炎】(新冠肺炎/COVID-19)不只疫情令人擔憂,抗疫用品的短缺更令人心惶惶,如西班牙口罩缺貨甚至炒愈 $2000 一個,前線的抗疫人員(醫護﹑救護員等)每日所需的數量也不足夠,令抗疫的難度大增。遊戲公司任天堂(Nintendo)就在這個物資短缺的情況下,把 9,500 個 N95 口罩贈予當地前線抗疫人員。

向前線贈予 9500 個 N95

任天堂今次贈予口罩的地區主要是華盛頓州的北灣市(North Bend),同時亦是全球最大遊戲公司的生產設施所有地。在北灣市的感謝貼文中寫到,任天堂代表 Jerry Danson 認為當地的前線抗疫人員比他們更需要口罩,因此把 9,500 個 N95(8610)贈予北灣市當地的緊急需要,同時履行任天堂的企業社會責任「Putting Smiles on the Faces of Everyone Nintendo Touches」(讓每個接觸任天堂的人都會綻放笑容)。

任天堂贈閱當地的 N95 口罩(Google 圖片)

口罩短缺下的來源

在全國抗疫產品供應緊張的時候,為什麼任天堂能輕易找到 9,500 個「口罩中的口罩」N95 呢?在疫情爆發前,任天堂已根據公司的應急準備計劃,早就準備好一些用來面對突然情況的用品。因此,作為遊戲公司的任天堂,在貨倉內也能找到多達 9500 個 N95 口罩,任天堂這一手應該不能解決口罩緊張的問題,但至少得以舒緩,和幫助當地爭取更多時間生產和購入抗疫產品。

資料來源:North Bend Gov

↓↓↓相關圖輯:「動物之森」主題Switch有什麼特別設計↓↓↓