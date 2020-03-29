Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機登場　機身重量減輕吸力不減弱

你也常常躺在沙發上，看著散亂的家裡，卻提不起勁打掃嗎？其實很多時候不是我們懶，而是扛著沉重的吸塵機、拖著長長的電線真的很麻煩！不過好消息是，備受喜愛的居家清潔品牌 Dyson 日前推出全新 V8 Slim Fluffy 無線吸塵機，輕量無線的設計，讓打掃可以變得輕鬆一點！文：Bakery Kung, Kai Li （GQ Taiwan）

這次全新的V8 Slim Fluffy 無線吸塵機，將機身減輕至 2.15 公斤，機身材料也以航空級輕質鋁材質打造，整體體積較上一代大幅縮小，但吸力不減弱。至於櫥櫃底下、沙發縫隙那些看不到的陰暗深處，Dyson 也在本次新品裝上了 LED 細縫清潔吸頭，透過吸塵器上的燈光，輕鬆深入各種狹縫，將堆積灰塵的小角落徹底清潔！

規格減輕，吸力卻還是如標準的 V8 不變，一次可提供長達 40 分鐘的使用時間，搭配上雙層放射式氣旋，全機過濾系統，能鎖住高達 99.97% 小至 0.3 微米的微塵，吸除大顆粒碎屑及微塵，同時還排出潔淨空氣，徹底清潔房間！

+ 8 + 7 + 6

Dyson也參考了一項針對《木地板使用大調查》 ，發現 65% 受訪者家中舖設木質地板，而剩下的受訪者中，有 8 成民眾正在考慮鋪設木地板。有鑑於木質地板的普及性，Dyson 深入了解吸塵器在木質地板上所造成的清潔困難，經過多年研發，V8 Slim Fluffy 無線吸塵機正是針對硬質地板表面設計，解決所有居家打掃煩惱。

特別的是，Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵機共配有 6 個吸頭：輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、LED 細縫清潔吸頭、迷你電動渦輪吸頭、二合一組合式吸頭、迷你軟質毛刷吸頭，和床墊吸頭，可在地板清潔及手持吸塵模式間更換，滿足地面、床鋪、沙發以及汽車內部等多種情境的清潔需求。

無論是找不到動力好好掃地的你，或是剛好正在尋找那台命定吸塵器的你，Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵機絕對是你的答案！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：更適合台灣環境使用！Dyson V8 Slim Fluffy+ 無線吸塵器正式登場】