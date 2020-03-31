MacBook Air 2020評測：更好鍵盤手感更抵買、與舊版MBA、MBP比較

【MacBook Air 2020開箱實測】Apple早前公布MacBook Air 2020後，等足一星期新機終於正式入手。今次最大賣點是更換了更好打的「鉸剪式鍵盤」外，換上了第10代Intel處理器大幅提升效能亦是其吸引之處。不過其高性價比，相信是大家入手的最大誘因。究竟是否真得值得大家入手？下文為大家作詳盡評測。

新版MacBook Air 2020性價比非常高，是否會令果迷為之心動？（林勇攝）

今代MacBook Air 2020，基本上外型跟2018年推出的更新版完全一樣，都換上了13.3吋Retina高清屏幕（2560 x 1600），以及加入了更方便為主機解鎖的TouchID功能，不過首要最令人吸引的地方相信是由早兩年開發的「蝶式鍵盤」改為更好打的「鉸剪式鍵盤」。

終於換上了「鉸剪式鍵盤」，打字手感更好。（林勇攝）

↓↓新舊版MacBook Air鍵盤（點下圖放大）↓↓

雖然早幾年前Apple開發的蝶式鍵盤「標榜」著很多優點，如令機身可更薄、更好打（這一點真是見仁見智），可是「蝶式鍵盤」多次出現設計問題，如容易入塵、易發生連打、以及整個鍵盤報銷的問題，令不少用家非常頭痛。Apple終於「痛定思痛」，於去年的16吋MacBook Pro回歸傳統、改良了的「鉸剪式鍵盤」後，輪到今次MacBook Air得以「受惠」。新的鉸剪式鍵盤（官方稱為「Magic Keyboard」），其實與平時iMac的鍵盤設計非常接近，因為鍵距比蝶式鍵盤增加，打字回彈感更佳，更加實在，打字手感的確比上代MacBook Air或MacBook Pro的蝶式鍵盤更好。

↑↑新舊MacBook Air上手評測影片↑↑

打字手感好，對於主力文書工作的用家而言已經是一大吸引點，其次便是今代用上了最新第10代Intel處理器，比起上代MacBook Air只配備第8代處理器快更多。如今次記者手上只是配配最「基本」的i3處理器，利用Geekbench跑分單核速度達1076，比起2018年MacBook Air的 i5處理器單核700多跑分，多近30%。如果跟2018年i7處理器的13吋MacBook Pro或2019年16吋i9處理器的MacBook Pro比，單核心跑分分數非常接近（都是一千左右）。可見第10代處理器性能就算只是i3處理器都不比舊代的差。

↓↓MacBook Air及MacBook Pro GeekBench 5.0跑分（點下圖放大）↓↓

跑分只屬數字上的「遊戲」而已，實際工作操作又如何呢？今代最基本版本都已經配備256GB SSD，比起上代MacBook Air或今代MacBook Pro的最基本版本多2倍容量（128GB），用家可儲存更多資料。另外，記者在新MacBook Air 2020內安裝了Photoshop及Google Chrome，兩者同時工作，一邊執相，一邊開了十多個tag瀏覽網頁時，都不覺得主機有拖慢的現像。只是如以往一樣只有2個USB Type C端子，而刪去了SD Card插口，對於時常拍攝上稿的記者而言，就有點不便，始終要另接駁card reader有點麻煩。

↓↓新MacBook Air 2020圖輯（點下圖放大）↓↓

+ 5 + 4 + 3

無論性能或鍵盤都比上代MacBook Air大幅提升，而屏幕方面則沿用2019年的「小升級」版本，比起2018年版新加入Ture Tone技術顯示、光度亦由300尼特升級至400尼特。電量方面，由上代10小時微升級至11小時，仍然足以一日工作使用。

MacBook 2020（左） VS MacBook 2018（右）

MacBook Air 2018 vs MacBook Air 2020

評價：與兩年MacBook Air相比，新版本無異性能上、屏幕及鍵盤都出色不少。雖然兩機同樣有Touch ID解鎖，但如果舊版MacBook Air比新版只平幾百幾千元（外間有店將2019年MacBook Air平價清貨，但都要六千多元），倒不如買新機好過。

13吋MacBook Pro（左） VS MacBook Air 2020（右）

13吋MacBook Pro vs MacBook Air 2020

評價：一直以來MacBook Pro最大的優勢在於性能上比MacBook Air強，可是在今代MacBook Air 2020面前此優勢已不再存在，皆因第10代Intel處理器的確比MacBook Pro的第8代優勝得多。要數MBP比MBA唯一的優點，便是擁有「Full Function」的Touch Bar，但要畀多兩千幾蚊，值不值得就見仁見智了。

16吋MacBook Pro（左） VS MacBook Air 2020（右）

16吋MacBook Pro 2019 vs MacBook Air 2020

評價：其實用去年推出16吋MacBook Pro 2019去比較有點不公平，因為性能上的確出色得多，而且內置獨立顯卡，無論多媒體制作、剪片、CAD等都一定比MacBook Air出色。而且兩機都已換了最新的鉸剪式鍵盤，如果需要「重度」工作的話，點都是選擇16吋MacBook Pro 2019。

今代MacBook Air 2020的確給予不少果迷很多驚喜，驚喜在於不單肯「從善如流」換上較多用家支持的「鉸剪式鍵盤」外，換上才公布不久的第10代Intel 處理器亦都是吸引點。最最最重要是，入門價格由上代的近九千元的售價，一下子減至七千七左右，而且更將由128GB SSD提至至256GB SSD，認真佛心。雖然記者就覺得最基本的i3處理器都已經十分夠用，但升級至i5四核心處理亦只需另加700蚊而已，當然建議大家升級。另外，如果大家都是「大專生」，識得去Apple官網的「教育商店」購買，可以平至$6,999購入，更加抵買。

（林勇攝）

新舊MacBook Air及MacBook Pro規格比較

MacBook Air 2020 入門規格：1.1GHz雙核心第10代 Intel Core i3 處理器、8GB Ram、256GB SSD 顯示晶片：Intel Iris Plus 連續使用時間：11小時 重量：1.29kg 售價：官方價$7,799（大專學生價$6,999）

MacBook Air 2019 入門規格：1.6GHz 雙核心第 8 代 Intel Core i5 處理器、8GB Ram、128GB SSD 顯示晶片：Intel UHD Graphics 617 連續使用時間：10小時 重量：1.29kg 售價：官方價$8,899（Lane Crawford清貨價$6,999）

MacBook Pro 2019 入門規格：1.4GHz 四核心第 8 代 Intel Core i5 處理器、8GB Ram、128GB SSD 顯示晶片：Intel Iris Plus Graphics 645 連續使用時間：10小時 重量：1.37kg 售價：官方價$10,399（大專學生價$9,599）

↓↓新舊MacBook Air上手評測影片↓↓