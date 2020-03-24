iPad Pro 2020／iPadOS 13.4實測｜AR大幅強化　值得升級換機？

【新iPad Pro 2020／iPadOS 13.4 上手實測】Apple早前正式公布兩台新產品，包括最新版本iPad Pro 2020以及新版MacBook Air。iPad Pro 2020早已經入手，立刻開箱實試新機的雙鏡頭 + LiDAR 感測器可以點玩？以及最新iPadOS 13.4對應無線滑鼠及Trackpad的手感如何。另外，還會對比歷代的iPad，究竟舊用家是否值得升級？新用家應選擇哪一台機？

iPad Pro 2020 12.9吋（左）、iPad Pro 2018 11吋（右）外表基本上沒有什麼大分別（林勇攝）

首先不少人最想了解，便是新加入的LiDAR感測器，究竟是什麼一回事呢？其實LiDAR並非Apple的專有新技術，是ToF感應器（Time of Flight／飛時測距）的一種。其實早在不少Android手機都已經加入了類似的技術，用來空間測距之用。不過大都只是以紅外線或聲納方式去運算，無論解像度或準繩度都不高亦易受干擾，因此大都只是用來人像拍攝散景效果或一些簡單的AR應用上使用。今次iPad Pro 2020用上的LiDAR 感測器，則是利用光學雷達來測距，測量周圍物體的距離最遠可達至5米，而且適用於室內及室外，難以被干擾外，運算速度及準繩度都比一般ToF感應器更出色。

加強了相機功能的新iPad Pro，大家會用來影相拍片嗎？（林勇攝）

一直以來Apple在AR的領域都走得非常前，例如早年已經推出ARKit app，令開發者以十分簡易的方式來開發不同有AR功能的app。就好像IKEA Place app，早已公開年內更新對應LiDAR，新增全新 Studio Mode可以在透過 AR 智能地為整個房間進行佈置，配襯現有家具、空間和風格。

iPad Pro 2020（左）雖然跟iPhone 11 Pro（右）一樣是「3鏡外表」，但內藏2個不同焦距鏡頭及全新LiDAR感應器。（林勇攝）

不過暫時對應 LiDAR 功能的第三方app仍未更新，因此今次只好利用內置的「測距儀」來實試 LiDAR 比上代iPad Pro的AR效果有幾大分別。兩部iPad Pro都已經更新至iPadOS 13.4，打開測距儀app時已經看到分別，新版iPad Pro明顯空間感應速度更快，舊版仍要花幾秒用鏡頭掃瞄四週才可以使用。另外，新版iPad Pro可以利用 LiDAR 來即時看到人體身高，一撳即度「呀脆」的身高（169cm），而且準確性亦十分高；反而舊版iPad Pro需要花時間拉呎來度高度，準繩度亦較低。明顯看到利用LiDAR來作空間感應應用在AR功能上，比起以往更快更準。

iPad Pro 2018（左）要拉呎及花點時間才可度到身高，反而iPad Pro 2020（右）一撳即顯示呀脆身高（林勇攝）

↓↓↓↓將會活用LiDAR感測器的iPad app（點下圖放大解說）↓↓↓↓

先講講雙鏡頭相機，機身配以1200萬像素廣⾓鏡頭及1000萬像素超廣⾓相機，拍攝質素可媲美iPhone 11的質素，而且同時可以拍攝4K 60fps的影片，慢動作影⽚⽀援⾼達 240 fps，用作專業級拍攝都沒有問題。

（林勇攝）

↓↓↓↓iPad Pro 2020拍攝測試相片（點下圖放大）↓↓↓↓

新版Magic Keyboard有幾好用？

今次Apple發布的新品之中，隨著新iPad Pro 2020的配件「Magic Keyboard」可能比起加入LiDAR更加吸睛（對應第三代及最新一代iPad Pro）。全新人體工學設計的支架，可以多角度扭動展開，而且改以與MacBook Air同級的Magic Keyboard以及加入Trackpad功能，無疑令iPad Pro的操作及手感可貼近MacBook。不過效果如何？因為實物始終未入手，暫時只好利用Mac機的Trackpad來測試一下。

其實當大家的iPad更新至iPadOS 13.4之後，便可以對應Apple Magic Mouse及Trackpad。不過測試前先提提大家，第一代跟第二代的對應操作有很大不同，如果大家使用「可更換電池」的第一代Magic Mouse或Trackpad，只可以在iPad上使用鼠標來操作，而多指手勢操控或 Scoll Up／Down 都不能使用。要使用內置電池版本的Magic Mouse 2 及Trackpad 2 才可以用盡所有操作方式。

iPadOS 13.4在滑鼠及Trackpad支援上大幅加強，首先其重新設計的游標，它會以圓圈顯示於屏顯上，亦可以在設定內設定其大小，利用滑鼠或Trackpad上操作都非常得心應手。另外，感覺游標的準繩度比以往更精準，無論選取⽂字、相片、編輯試算表等⼯作；以及處理如AutoCAD等專業⼯作流程時，游標操作手感非常好。

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如利用Trackpad更可以利用更多手勢操作，跟MacBook非常接近：

前往主畫⾯：三指向上輕掃App 切換器：三指向上輕掃並按住切換 app：三指向右輕掃右鍵：兩指點按Dock：將游標移向並拉⾄螢幕底部控制中⼼：點按螢幕右上⾓的狀態列通知：點按螢幕左上⾓的狀態列

iPad Pro配上Trackpad操作後，感覺跟MacBook非常相似（林勇攝）

記者曾經利用上代iPad Pro配以其舊式smart keyboard來工作，當時感覺打字手感還好，但有很多快捷鍵不對應，而且滑鼠支援得不全面，感覺仍然難以時常作文書工作。不過，iPadOS 13.4之後，令Trackpad或滑鼠的支援更加全面，操作手感佳，而且對應大部份MacBook的手勢操作，如配合Google Doc等app，作為般文書工作非常合適。但始終慣用的電腦軟件設計上，跟iPadOS仍有點距離，如剪片或執相這種多媒體app，功能上始終跟電腦有點分別。想利用iPad Pro完全取代提電腦？似乎還差這一步。

↓↓以下細圖示範Trackpad操作↓↓

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多代iPad外表一覽（林勇攝）

跟舊版iPad有幾大分別？

今代iPad Pro的性能，用上比上代稍強的A12Z仿生晶片處理器，與上代iPad Pro的A12X效能相若，但因為加多一顆GPU，而提升至8核心，圖像效能稍為提升7％。利用安兔兔跑分測試，新iPad Pro達75萬分，而舊iPad Pro仍有近71萬分，可見性能方面比上代提升不算太多。不過今代iPad Pro 2020所有型號都會提升至6GB Ram（舊版只有1TB內存版才有6GB Ram，一般型只有4GB Ram)，在多功處理上比上代稍為出色。

外表上看跟多代iPad比，12.9吋屏幕的iPad Pro視野更加開揚，而且受惠於其超薄及輕巧的機身設計，拎上手不算太累贅。拎出街當文書、繪圖、剪片及執相，都算幾方便。如果iPadOS 13.4配合埋Trackpad或滑鼠使用，感覺上真的有點用MacBook工作的手感。不過對應iPad Pro的新Magic Keyboard仍未推出（5月才推出），如果iPad Pro第3代的用家，可考慮只換新的Magic Keyboard就足夠；而舊版1、2代iPad Pro的用家，如仍需要高效能iPad工作，仍可考慮升級。

iPad Pro售價始終比起其他iPad貴一大截，如果只是用來睇睇片、上上網的「輕用家」，還是建議購買一般 iPad 或 iPad mini 已經非常夠用。