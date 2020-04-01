【5G實測】街頭下載劇集幾快？Netflix、YouTube DL速度5G vs 4G

【5G vs 4G 下載實測】4月1日，香港多家電訊商於今天正式開始試行5G網絡，早前已有同事於不同區份測試網速有幾快，而今次記者就於旺角街頭實測下載劇集，睇睇實際使用時快了幾多？

5G於今日（4月1日）開始在香港試行，雖然覆蓋率未算太大，但在某一些人熱地區都已經覆蓋了，就好似今次記者實測的「旺角街頭」。今次記者就身處於旺角西洋菜南街附近，利用Samsung Galaxy S20 Ultra再配合5G網絡測試。試一下利用5G及4G流動數據下載不同劇集的時間及速度。今次主要測試的串流軟件為Netflix、Youtube及黃Viu 。分別下載入16集《梨泰院Class》（約5.2GB）、1集《天氣好的話，我會去找你》（約244MB）及宅民黨Youtube channel的影片（約4GB）。

caption：5G已覆蓋在不少熱門地區，今次就在旺角街頭測試（林勇攝）

可以發現，雖然4G很多地方都因為5G網絡而速度提升了，但下載影片速度明顯比5G慢。就好似利用Netflix下載一整套《梨泰院Class》（約5.2GB），5G就大約只需7分鐘，而4G則需要約18分鐘；下載YouTube的《BioHazard 3 re》影片（約149MB），利用5G就大約只需7秒，而用4G則需要10秒。相對地Viu下載一集244MB的《天氣好的話，我會去找你》，5G大約1分54秒、4G則大約3分46秒。

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總結而言，5G的理論速度比起4G快好幾倍，但同時因為有一些電訊商將4G網絡提升下，而5G亦只是起步階段，實際下載速度5G比4G大約快2-3倍左右（當然同時會受制於串流影片app的『水喉』夠不夠大。