【5G實測】香港 5G 服務凌晨零時啟動 同你實地試有幾快！

【香港5G實測】講了足足兩年有多，香港的民用 5G 流動通訊服務終於在 2020 年的 4 月 1 日啟用。 由凌晨 12 時起，香港三個電訊商早前由政府拍賣、編配所得的 5G 頻譜都開始投入服務，包括香港電訊 HKT、3 香港以及中國移動香港旗下已經升級 5G 的用戶都可以率先試用，而究竟 5G 網絡在香港可以有多快？我們就到不同的試點以實機測試過。

手機需要配合、5G 網絡亦要看地區

當然，要試 5G 網絡，除了要有網絡商啟動服務之外，手機方面自然亦要配合；我們今次就借得 HKT 旗下 csl. 的測試用 SIM 卡，並放入已經在半日前得到 OTA 系統更新、正式開通 5G 支援的 Samsung Galaxy S20 Ultra 進行實測。

在 5G 服務啟動初期，每個電訊商的 5G 網絡覆蓋範圍都有所不同，HKT 的網絡就專攻旺區的戶外地帶，如果在接收不到的地方自然就會降到 4G 的速度水平。

在更新之後，Samsung 手機的通知列上出現空心的「5G」字樣，即用戶已經身處 5G 網絡的覆蓋範圍，不過就未開始傳輸；而在開始上下載資料後，此 5G Icon 就會變成實心（蔡浩騰 攝）

港九三大試點實測

為了前後對比用途，我們在測試正式開始前，特地在 csl. 尚未有 5G 覆蓋的葵青區以 4G 網絡配合 Speedtest.net 的 App 進行測速：

其實得出的數據都不俗，下載可以達到 94.7Mbps，一來因為深夜需求比較少，另外地理上靠近 Speedtest.net 的測試接點也是另一因素（蔡浩騰 攝）

其後，我們就在三個 HKT 方面公布了已有 5G 網絡覆蓋的地區進行了實地測速，因應地區，速度測試結果都不盡相同，最高的確可以達到 csl. 1Gbps 的理論值水平，不過也有時地區連一半都未有：

▼▼▼ 按圖放大看詳細測試結果 ▼▼▼