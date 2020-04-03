iPhone 9 SE 2020最快4月頭推出？更多規格、顏色、配件曝光

【iPhone 9 / iPhone SE 2傳聞】外媒最新消息指出，Apple（蘋果）新一代平價版iPhone計劃明天（香港時間4月4日）推出並開放預訂，而且命名方式與傳聞不同，不是叫iPhone 9或iPhone SE 2，而是iPhone SE，以年份劃分，即iPhone SE 2020或2020 iPhone SE。

除了命名，外媒9to5mac消息還透露了更多iPhone SE規格，包括有白、黑、紅（PRODUCT (Red)）3種顏色，並擁有64、128、256GB容量。另外會有5種原廠手機殼一同登場，分別是白色和黑色矽膠套，以及紅色、黑色、藍色皮革套。

（9to5mac）

而Apple官網商店出售的iPhone 7／iPhone 8熒幕保護貼，增加了iPhone SE名字，亦再有適用於iPhone SE的 AppleCare +，或進一步證實了消息。

不過以上仍是外國傳聞階段，是否屬實有待官方消息公布了。

資料來源：9to5mac

新一代平價iPhone設計據傳與iPhone 4類似。 (網上圖片)

至於售價，9to5mac尚無法證實iPhone SE售價，但之前已多次有消息談及新iPhone SE售價。

新一代平價iPhone價錢＋功能

+ 2

Apple分析師 郭明錤 去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，有太空灰、銀色、紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。

其實網名 「OnLeaks」 的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋新平價iPhone外觀設計渲染圖，細節如下：

iPhone SE料將有Touch ID

經歷新冠肺炎戴口罩防疫，原本方便用家的iPhone的Face ID解鎖功能，有意料之外的「麻煩」，但外媒9to5Mac在iOS 13.4.5 Beta代碼中，除了確認有iPhone 9存在，亦確認會沿用Touch ID。

9to5Mac在iOS 13.4.5 Beta代碼發現，CarKey API包含具有Touch ID的iPhone的兼容代碼，有別之前只提及支援Face ID的iPhone型號。

（9to5Mac）

另外，在iOS 13.4.5代碼中，有一款兼容CarKey和具有動力儲備Express Transit cards（特快交通）的iPhone。由於有Touch ID的iPhone 8不具備這兩種功能，故相信是指iPhone 9。

資料來源：9to5mac