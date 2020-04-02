iOS 13.4爆大問題！大量用戶向Apple投訴　受影響機型一覽

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【iOS 13.4問題】Apple（蘋果公司）近日推出了iPhone iOS 13.4及macOS 10.15.3，但不少用家升級到最新系統後投訴新版本有大問題！仍在考慮是否升級的用家，可先留意。

（資料圖片／林勇攝）

App上周推出的iOS 13.4，更新及修正bugs多達27項，新增Memoji貼圖、檔案分享等功能。

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其他更新及修正bugs可看：iOS 13.4正式版！新增多項驚喜功能　iPad變超強

大量用戶投訴 iOS 13.4 有問題

本來升級到最新版本系統是確保安全的做法，不過很多用家在蘋果支援社區（Apple Support Communities）、Reddit及Twitter等投訴iOS 13.4及macOS 10.15.3有一個大問題，就是無法與一些舊設備用FaceTime視像通話。

受影響機型如下：

Apple官方暫未回應網民查詢，不過Apple不時會推出新系統修復bug，看來要等一等了。但值得注意的是，由於官方未有回覆，未知這確實是bug還是設計如此。

資料來源：ＭacRumors

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